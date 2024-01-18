Dolarda kıyamet senaryosu! O tarihten sonra 10 TL birden yükselecek

Yeni bir açıklama, dolar kurunun 2024 yılına kadar rekor seviyelere çıkacağını söylüyor. Açıklamada dolar kurunun 40TL olacağı tarih de belirtildi.

Dolarda kıyamet senaryosu! O tarihten sonra 10 TL birden yükselecek
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Dolar kuru, meydana gelen son artışla birlikte rekor seviyelere yükselirken 30,01 lira ile işlem görmeye başladı. Prof. Dr. Duran Bülbül, yeni döviz kuru hedeflerini açıkladı. İktisatçı profesör, dolar kurunun zaten baskı altında olduğunu söylerken Bülbül, döviz kurunun 40 TL'ye doğru hareket edeceğini iddia etti.

Prof. Dr. Duran Bülbül, solar kuruna ilişkin son tahminlerini şu sözlerle dile getirdi:

Dolarda kıyamet senaryosu

"Kur baskılanmasaydı dolar şu anda 40TL'nin üzerinde olacaktı. Döviz kurunu asla baskılamayacaklarını söylediler ama piyasanın hala kurallara göre oynamadığını görüyorsunuz. Önümüzdeki dönemde döviz 40 TL'ye doğru gidecek. Önce 30 TL’yi aşacağız, sonra 35 TL’ye doğru ilerleyip 40 TL’ye kadar olan yapıyı takip edeceğiz.”

Dolar kuru ne kadar?

Piyasadan gelen son bilgilere göre 1 doların kuru 30 lira 01 kurş. Euro döviz kuru 32,95 TL'dir.

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