Dolarda kıyameti koparacak rakam açıklandı! Herkes o tarihi beklesin: Ok gibi fırlayacak

Dolara dair yaptığı açıklamalara gündeme gelen Selçuk Geçer, döviz kurlarında yaşanan artışın süreceğinin altını çizerek fırtınanın kapıda olduğuna dair açıklamalara yer verdi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…







SON DAKİKA: DOLAR, 4 TL DAHA YÜKSELİYOR! UZMAN İSİM TARAFINDAN BELİRTİLEN O TARİHTE OLANLAR OLACAK

Ünlü iktisatçı Selçuk Geçer'in doların muhtemel gücüne ilişkin tahminleri dikkat çekti. Dolar kuru yıl sonunda 26TL'den 30TL'nin üzerine çıkabilir. Yatırımcılar Temmuz-Ağustos dönemine odaklanmalı ve risklerini yönetmelidir.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunda beklenen değişime ilişkin yeni bir analiz yayınlayarak manşetlere taşındı. Geçer, ekonomi politikasını şekillendirecek olan doların 4 lira yükseleceğini tahmin etmesiyle biliniyor.

USD/TL kuru 26 lira seviyesindeyken Selçuk Geçer yeni bir USD tahmini yayınladı. Geçer, merkez bankasının dolar kurunun yıl sonuna kadar 26 TL'ye ulaşmasını beklediğini ve bu seviyenin şu anda ulaşılmakta olduğunu söyledi. Yeni değerleme sonucunda dolar kuru için yıl sonu tahminlerinin 30 TL'yi geçebileceğini söyledi. Bu eğilim aynı zamanda döviz piyasasını da etkileyecektir.

DOLARIN YÜKSELİŞİ VE ETKİLERİ

Selçuk Geçer, doların serbest bırakılmasının doğru bir hareket olduğunu belirterek, doların gerçek değerini bulması durumunda yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin artacağını söyledi. Döviz kurundaki değerlenmenin ekonomi üzerindeki etkisi de dikkat çekiyor. Bu nedenle yatırımcılar fonlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir.

DOLARIN YÜKSELİŞ ZAMANI

Doların artışı ne zaman olacak? Selçuk Geçer'e göre dolar kuru temmuz sonu veya Ağustos ortasında 30TL'nin üzerine çıkabilir. Bu nedenle yatırımcılar, eylemlerini bu yaklaşan tarihi göz önünde bulundurarak planlamalı ve risk yönetimine odaklanmalıdır.