Dolarda korku çanları çalıyor! Doları olmayan başını taşlara vuracak: O rakamı görüyor...

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar için korkutan bir tahminde bulundu. Daha önce doların 38 TL'ye yükseleceğini açıklayan Geçer, şimdi de doların yıl sonunda 40 TL'ye kadar çıkacağını tahmin etti. Tarih vererek, doların yeni bir rekor kıracağını belirtti.

Ağustos ayı ortalarında veya sonunda doların 30 TL'yi bulacağını ifade eden Geçer, yılbaşında ise doların 40 TL'ye ulaşabileceğini söyledi. Bu tahminler, döviz piyasalarındaki hareketliliğe ve ekonomik belirsizliklere dair endişeleri artırmış durumda. Geçer'in açıklamaları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler tarafından yakından takip edilmeye devam edecek. Ancak, doların fiyatı birçok faktöre bağlı olarak sürekli değişebilir ve tahminlerde belirtilen rakamlar kesinlik taşımamaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların ve piyasa oyuncularının güncel gelişmeleri ve analizleri takip ederek bilinçli kararlar almaları önemlidir. Ekonomi, döviz ve finansal konular hakkında güvenilir kaynaklardan ve uzmanlardan doğrulanmış bilgilerle hareket etmek, riskleri minimize etmede yardımcı olabilir. İşte detaylar...





ÜNLÜ EKONOMİST SELÇUK GEÇER'DEN DOLAR İÇİN KORKUTAN HAMLE

Ekonomist Selçuk Geçer daha önce yaptığı bir açıklamada, doların Eylül-Ekim civarında 38 liraya ulaşacağını öngörmüştü. Enflasyonun doğru değerlendirmesiyle bu aralığı belirtmiş ve bu seviyelere ne zaman ulaşılacağı konusunda Eylül-Ekim tarihlerini işaret etmişti. Geçer, doların hızlı yükselişi konusunda ise "geç bile kalındı" şeklinde uyarılarda bulunmuştu. İşte diğer ayrıntılar...





Geçer, dolar sahiplerine de uyarılarda bulunarak zarar etmemeleri için "dolarlarını satmayın" çağrısı yapmıştı. Yani, doların yükseliş trendinin devam edeceğini ve dolara sahip olanların ellerindeki dolarları satmamaları gerektiğini ifade etmişti.

Ancak doların fiyatı, birçok faktöre bağlı olarak sürekli olarak değişebilen bir durum olduğundan, Geçer'in tahminleri kesinlik taşımamaktadır. Yatırımcılar ve piyasa oyuncuları, ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, uzmanların ve güvenilir kaynakların analizlerinden yararlanarak bilinçli kararlar almaları önemlidir. Ekonomi ve finans konularında uzman olmayan bireylerin kendi araştırmalarıyla karar almadan önce uzman görüşlerini dikkate almaları önerilmektedir.