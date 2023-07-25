Dolarda yükseliş grafiği sürüyor: Dolar, euro, sterlin güncel fiyatları

24 Temmuz 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatları için kritik bir hafta başladı. Geçtiğimiz günlerde döviz fiyatları rekor üstüne rekor kırdı ve gözler şimdi FED'in faiz toplantısına çevrildi. Küresel piyasalar FED toplantısında faizlerin 25 baz puan artırılacağını tahmin ediyor. Bu nedenle, döviz fiyatları hakkında merak edilen sorular gündemde. Kapalıçarşı ve serbest piyasada 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatları ne kadar olacak, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kritik veri öncesi döviz fiyatları takip edilmeye devam ediyor. İşte detaylar...





24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ GÜNÜ DOLAR, EURO STERLİN FİYATLARI

24 Temmuz 2023 Pazartesi günü, dolar, euro ve sterlin fiyatları anlık olarak merak edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı alması ve şimdi de gözler FED faiz toplantısına çevrilmiş durumda. FED'in alacağı kararlar, doların geleceğini belirleyecek.

Kapalıçarşı ve serbest piyasada 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatları şu şekilde:

Kapalıçarşı:

Dolar alış satış: 27,0140 TL / 27,0490 TL

Euro alış satış: 29.8910 TL / 29.9860 TL

Sterlin alış satış: 34.3540 TL / 34.6420 TL

Serbest Piyasa:

Dolar alış satış: 26,9403 TL / 26,9458 TL

Euro alış satış: 29,8814 TL / 29,9059 TL

Sterlin alış satış: 34,5685 TL / 34,5973 TL

Ayrıca, diğer altın fiyatları da takip edilmeye devam ediyor:

Gram altın alış/satış: 1.699,16 TL / 1.699,48 TL

Ons altın alış/satış: 52.860,86 TL / 52.865,87 TL

Çeyrek altın alış/satış: 2.718,65 TL / 2.778,64 TL

Yarım altın alış/satış: 5.420,31 TL / 5.557,29 TL

Cumhuriyet altını alış/satış: 11.354,00 TL / 11.526,00 TL

Gremse altın alış/satış: 27.618,00 TL / 27.915,00 TL

Ata altın alış/satış: 11.389,00 TL / 11.475,00 TL

Ziynet altın alış/satış: 10.874,60 TL / 11.080,58 TL

Kapalıçarşı fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın alış/satış: 1700 TL / 1719 TL

Yarım altın alış/satış: 2770 TL / 2808 TL

Çeyrek altın alış/satış: 5540 TL / 5617 TL

Tüm bu veriler, vatandaşlar ve işletmeler tarafından dikkatle takip ediliyor. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar ve altın fiyatlarındaki değişimler, ekonomi ve alım-satım işlemleri için önemli etmenler olarak değerlendiriliyor. Herkes, geleceğe dair belirsizlikleri azaltmak için döviz ve altın piyasalarını yakından gözlemlemeye çalışıyor.