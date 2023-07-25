Doları olan da olmayan da tehlikede! Gaza basıldı: O tarihten sonra 1 dolar 40 TL!

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların 40 TL olacağı tarih hakkında net bir açıklama yaptı ve dövizin neden yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından dolar ve euro fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Dolar 27 TL'yi, euro ise 30 TL'yi aştı. Peki, bu yükseliş devam edecek mi?

Selçuk Geçer, dolar sahipleri ve dolar borcu olanları yakından ilgilendiren bir açıklama yaparak dikkat çekti. Yıl sonunda doların 40 TL seviyelerini görebileceğini belirtti. Ancak bu tahmini bazı ekonomistler tarafından abartılı bulundu ve eleştirildi.

Dövizin bu seviyelere çıkması Türk ekonomisi için felaket senaryosu olarak değerlendiriliyor. Ancak Geçer, tahminlerini ABD ve Londra merkezli bankaların yıl sonu raporlarına dayanarak oluşturduğunu açıkladı. İşte detaylar...





SELÇUK GEÇER DOLARIN 40 TL OLACAĞINI PAYLAŞTI

Euro'nun 30 TL'yi geçmesiyle birlikte, ekonomist Selçuk Geçer, "Artık dolar 38" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Doların yükselişinin önüne geçilememesi ve tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Türk lirasının daha da değer kaybedeceği endişesi yaşanıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Vatandaşlar, döviz kurlarındaki bu hızlı yükselişi ve Türk lirasının erimesini izlemeye mecbur bırakıldı. Ekonomistler, hükümetin alacağı önlemler ve ekonomi politikalarının bu süreci nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.

Dolar ve euro gibi yabancı para birimlerinin Türk lirasına olan yüksek talebi, ekonomideki dengesizlikleri ve dış faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Geçer'in açıklamaları, döviz kurlarının geleceği hakkında belirli bir perspektif sunsa da, ekonomi sürekli değişkenlik gösterdiğinden kesin bir tahmin yapmak oldukça zor.

Türk lirasının değer kaybetmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vatandaşları ve işletmeleri etkiliyor. Bu nedenle ekonomi yönetiminin alacağı tedbirler ve yapılan politikaların başarıya ulaşıp ulaşmadığı yakından takip ediliyor. Herkes, döviz kurlarının seyrini gözlemleyerek geleceğe dair belirsizlikleri azaltmaya çalışıyor.

Doların 40 TL olacağı tahminiyle ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dövizin yükselmesinin nedenini açıkladı. Son seçimlerin ardından dolar ve euro fiyatları rekor düzeylere ulaştı, dolar 27 TL'yi, euro ise 30 TL'yi geçti. Peki, bu yükseliş devam edecek mi?

Selçuk Geçer, dolar sahipleri ve dolar borcu olanlar için dikkat çekici bir açıklama yaptı ve yıl sonunda doların 40 TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi. Ancak bazı ekonomistler bu tahmini abartılı buldu ve eleştirdi.

Bu yüksek döviz kurlarının Türk ekonomisi için felaket senaryosu olduğu değerlendiriliyor. Ancak Geçer, tahminlerini ABD ve Londra merkezli bankaların yıl sonu raporlarına dayandırdığını belirtti.

Euro'nun 30 TL'yi geçmesiyle birlikte, ekonomist Selçuk Geçer "Artık dolar 38" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Doların yükselişine dur denilememesi ve tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Türk lirasının daha da değer kaybedeceği endişesi yaşanıyor.

Vatandaşlar, döviz kurlarındaki hızlı yükselişi ve Türk lirasının değer kaybetmesini endişeyle izlemek zorunda kaldı. Ekonomistler, hükümetin alacağı önlemler ve ekonomi politikalarının bu süreci nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.

Dolar ve euro gibi yabancı para birimlerine olan talebin yüksekliği, ekonomideki dengesizlikler ve dış faktörler de göz önünde bulundurulmalı. Geçer'in açıklamaları, döviz kurlarının geleceği konusunda belli bir perspektif sunsa da, ekonomi sürekli değişkenlik gösterdiği için kesin bir tahmin yapmak zor.

Türk lirasının değer kaybetmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vatandaşları ve işletmeleri etkiliyor. Bu nedenle ekonomi yönetiminin alacağı tedbirler ve yapılan politikaların başarıya ulaşıp ulaşmadığı yakından takip ediliyor. Herkes, döviz kurlarının seyrini gözlemleyerek geleceğe dair belirsizlikleri azaltmaya çalışıyor.