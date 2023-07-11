Doları olan, dolar borcu olanlar dikkat! Ünlü isim doların 30 TL olacağı tarihi açıkladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, seçimlerin ardından hızla yükselen döviz kuruyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DOLAR KURU 30 SEVİYELERİNİ AŞABİLİR





Asmalı, döviz kurlarındaki bu ani yükselişi beklemediklerini belirterek, yıl sonunda dolar kurunun 30 seviyelerini aşabileceğini düşündüklerini ifade etti.



Asmalı, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamalarda Türkiye ekonomisindeki kronikleşmiş iki soruna, yani enflasyona ve cari açığa dikkat çekti. Türkiye'nin ekonomik durumunda enflasyon ve cari açığın önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Yeni kabineye yönelik önerilerini paylaşan Asmalı, ana çerçevenin "reel politikaya dönüş" olduğunu vurguladı. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini yüzde 5 seviyelerinde tutmasının önemli olduğunu ifade eden Asmalı, büyük sapmaların inandırıcılığı sorgulanmasına yol açabileceğini söyledi.

Mahmut Asmalı'nın açıklamaları, Türkiye'nin ekonomik durumunu ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip edenler için önemli bir değerlendirme olarak nitelendirilebilir. Ekonomik belirsizliklerin ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkilerini minimize etmek için politika yapıcıların doğru adımlar atmaları gerektiği vurgulanmaktadır.