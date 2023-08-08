Doları olan hemen elden çıkarsın! Büyük operasyon geliyor... Ocaklara ateş düşürecek

Selçuk Geçer, dolar yatırımcılarını adeta korkuturken kur üzerinde önlemler alınacağına dair iddiaları belirtti. Döviz hesabı olanlara Türkiye'de döviz piyasasında tedirgin yaratırken yatırımcıların endişeleri arttı. İşte doların yükselişinde ki son nokta...

Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrasında dolar kurunun 27 TL sınırına gelmesiyle yatırımcılara endişeler artarken doların yükselecek mi yoksa düşecek mi sorularına yanıt aranıyor. Dolara yatırım yapan milyonlarca vatandaş için sorulara yanıt verildi. Selçuk Geçer, dolar kuruna mücadele beklentisi hükümetin nasıl adım atacağını açıkladı.





EKONOMİST SELÇUK GEÇER'DEN UYARI

Döviz hesabı olan vatandaşlara vergi geleceğine iddia ederken ekonomist Selçuk Geçer önemli uyarılarda bulundu. Kayıt dışı ekonomiyi arttırabileceğine iddiaları önem arz etti. Bankalarla piyasa arasındaki makası açabileceğine vurgu yapılırken döviz hesabı olan vatandaşların vergi konusunda yeni adımlar atılacağı belirtti.

Merkez Bankası'nın faiz artışıyla beraber dolar fiyatlarında hızlı yükseliş Türk Lirası'nın değer kaybının sürmesi tahminler arasında yerini aldı.