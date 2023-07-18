Doları olan para babası olacak! Bu kez Merkez Bankası açıkladı: 32 TL olacağı tarih ayyuka çıktı

Dolar üzerindeki hareketlilik vatandaşları ve yatırımcıları tedirgin ederken gelen açıklamalar sonrası eyleme geçildi. Özellikle seçimlerin sonrasında doların hızlı yükselişi karşısında dolar 32 TL yorumları yapıldı. TCMB'nın yayınladığı ankete bakıldığında dolar kuru belirli tarihler arasında o seviyeye çıkacağı belirtildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyon beklentileri üzerinden yapılan anket sonuçlarına göre yüzde 38.55 iken, bu anket döneminde ise yüzde 43,82 olarak güncellendi. 12 ay sonraki TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde bakıldığında yüzde 30,65 olurken yeni ankette ise yüzde 33,21 olarak belirlendi.





2023 ENFLASYON BEKLENTİSİ

2023 yılı Temmuz ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına bakıldığında enflasyon beklentileri üzerinde değerlendirilme yapıldı. Bu verilere bakıldığında TÜFE ortalama olarak yüzde 21,06 ihtimalle yüzde 27,00 - 32,99 aralığında olurken yüzde %33,00 - 38,99 aralığında, %21,92 ihtimalle ise %39,00 - 44,99 aralığında artış olacağı tahminler arasında.

DOLAR O TARİHTE 32 TL

TCMB tarafından gelen açıklamalar üzerinden anket sonuçlarına bakıldığında dolar kurunun belirli bir tarihte 32 TL'yi aşacağı görüldü. Doların yükselişi beklenen tarihi öğrenen vatandaşlar, hızla döviz bürolarına akın ediliyor.

dolar kurunun 32 TL'yi aşacağı üzerinde gelişmeler devamında döviz piyasalarında ve enflasyon yakından takip ediliyor. Bu süreç içerisinde yatırımcıların doğru adımları izlemesi gerekiyor.