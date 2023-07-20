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  3. Doları olan resmen para basacak! Ünlü isimler açıkladı: Dolarda 36 TL için o tarihi bekleyen kazanacak!

Doları olan resmen para basacak! Ünlü isimler açıkladı: Dolarda 36 TL için o tarihi bekleyen kazanacak!

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Doları olan resmen para basacak! Ünlü isimler açıkladı: Dolarda 36 TL için o tarihi bekleyen kazanacak!
Doların hızla değer kazanması ekonomistleri endişelendiren bir durum. Bu sonucun ekonomistler arasında çeşitli yorumları var. Bazıları doların yükselmeye devam etmesini beklerken, diğerleri yakında düşmeye başlamasını bekliyor.

Doların güçlenmesinden en çok düşük gelirli ve işsizler etkileniyor. Fiyatlardaki keskin artış nedeniyle hayatları kökten değişti. Güçlü dolar ve enflasyonun etkisiyle satın alma güçleri yavaş yavaş düşüyor. Ancak durumu düzeltecek bir çözüm bulunamamıştır.

DOLAR GELECEKTE NE OLUR?

Döviz korumalı mevduat gibi uygulamaların da doların güçlenmesine yardımcı olduğu söyleniyor. Doların güçlenmesini önlemek için daha yüksek banka faiz oranları önerildi, ancak Türkiye'de durum tam tersi.

Dolarda 36 TL için o tarih

Bankalara yatırılan paraların kurunun üzerinde getiri sağlayacak olan kur koruma mevduatı uygulaması Maliye Bakanlığı'nın 75 milyar lira harcamasına neden oldu. Bu durum ise bütçedeki açığı daha da büyütmüştür. Para koruma mevduatı nedeniyle bütçe açığının büyümeye devam edeceği ortaya çıktı.

Bazı şaşırtıcı tahminler yapıldı. Bu tahminlerin bir kısmı konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan kişilerce yapılsa da ekonomistler tarafından da yayınlanmaktadır. Doların önümüzdeki yılın sonunda yani 2023'ün sonunda 36-41-42 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor.

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