Doları olan sevinçten havaya uçacak! Ünlü ekonomist 'enflasyonla helalleşme' diyerek sırrı verdi

Dolar kurundaki sabitleme girişimleriyle birlikte yatırımcılar alternatif yollar aramaya başladı. Uzun bir süredir 27 TL seviyelerinde seyreden dolar kuru, ikinci yarıda görülen yükselişin ardından durağanlaşmış durumda.

Son haftalarda dikkat çekici bir açıklama ise ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Geçer, sosyal medya hesabından paylaştığı içerikte, dolar kurundaki hareketliliğin gelecekteki seviyelerini tahmin etti.





Uzun bir süredir ekonomik arenada merakla beklenen gelişmeler yaşanıyor. Dolar kurundaki sabitleme çabaları, yatırımcıları yeni stratejiler oluşturmaya yöneltirken, son haftalarda yaklaşık 27 TL seviyelerinde seyreden dolar kurunun geleceği merak konusu haline geldi. İşte bu kritik dönemde ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşım ile adından söz ettiren Selçuk Geçer, dolar kurundaki geleceğe dair tahminlerini paylaştı. Ekonomi dünyasının yakından tanıdığı Geçer, öngörüleriyle adeta çıta yükseltmeye devam ediyor.

Yakın tarihli paylaşımında Geçer, doların 38-40 TL arasında seyredeceği tahminini dile getirdi. Ancak, dikkat çekici bir noktayı da vurguladı: Resmi enflasyon verileri yerine hissedilen enflasyonun baz alınması durumunda, dolar kurunun daha yüksek seviyelere çıkabileceğini belirtti. Bu yaklaşım, yerli ve yabancı yatırımcının Türk Lirası'na olan güvenini artırabileceği görüşünü destekler nitelikte.





Geçer, tahminlerinin temelini oluşturan faktörleri de açıkladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak belirlenmiş durumda. Bu çerçevede Geçer, doların bu tahmine uygun bir şekilde seyretme ihtimaline dikkat çekti. Aynı zamanda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilerleyen dönemde enflasyonun yükselmeye devam ettiğini kabul etmek zorunda kalabileceğini de öngördü.

Ekonomistin açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Geçer, açıklamalarının devamında, doların 40-42 TL aralığında seyredebileceğini belirtti. Ancak, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verilerinin bu tahmini etkileyebileceğini de ekledi.Geçer, yaptığı son tahminlerde doların 38-40 TL arasında seyredeceğini öngördü. Ancak, resmi enflasyon verileri yerine hissedilen enflasyonun gözetilmesi durumunda doların daha yüksek seviyelere tırmanabileceğini belirtti. Bu yaklaşımın, yerli ve yabancı yatırımcının Türk Lirası'na olan güvenini artırabileceğini vurguladı.

Ünlü ekonomist ayrıca, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine de atıfta bulundu. Geçer'e göre, doların bu tahmine göre yüzde 58 seviyelerine çıkma olasılığı bulunuyor. Ayrıca, Geçer TÜİK'in enflasyonun yükselmeye devam ettiğini kabul edeceğini ve bu durumun ekonomi ve para politikalarında iyileşme sağlayabileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, Selçuk Geçer'in tahminlerine göre, dolar kuru önümüzdeki dönemde 40-42 TL aralığına çıkabilir. Ancak, gelecek enflasyon verilerinin tahmini etkileyebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.