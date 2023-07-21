Doları olan zengin, olmayan fakir olacak! Ünlü ekonomist doların 10 TL birden yükseleceği tarihi verdi: Piyasalarda korku hakim

Ekonomist Selçuk Geçer, piyasaların merakla takip ettiği bir açıklama yaparak doların 38 lira olacağını öngördü. Seçim sonrası doların ivmesinin yukarı yönlü olduğunu belirten Geçer, Euro'nun da 30 lirayı geçmesinin ardından "Artık dolar 38" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bu tahminiyle dikkat çeken ekonomist, gelecek dönemde doların yükselmesi bekleyenler arasında yer aldı. Ancak, ekonomik durum ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar göz önünde bulundurulmalı ve geleceğe dair kesin sonuçlar elde etmek zor olduğunu belirtmek önemlidir. İşte detaylar...





EKONOMİST SELÇUK GEÇER AÇIKLAMA YAPTI DOLAR 38 TL OLACAK!

Ekonomist Selçuk Geçer, Euro'nun 30 lirayı geçmesiyle birlikte doların da pek yakında 38 lira olacağını öngören bir yazı kaleme aldı. Uzun süredir doların 35 liraya doğru ilerlediğini söyleyen Geçer, bu tahmini nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak, enflasyonun doların gerçek değerini 35 liranın üzerine çıkardığını ve son vergi artışları ve zamlarla birlikte doların enflasyona karşılık gelen değerinin 38 ila 40 lira arasında olduğunu ifade etti. İşte diğer ayrıntılar...





Geçer, doların ne zaman 38 liraya ulaşacağı sorusuna yanıt olarak, aslında bunun hemen olabileceğini belirtti. Bu önemli öngörüler, döviz kurlarının gelecekteki belirsizliği ve ekonomideki gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilecek olaylar hakkında önemli bir değerlendirme içeriyor. Geçer'in yazısı, ekonomi dünyasında ve döviz piyasasında merakla takip edilen bir konuyu ele alıyor.

Doların yükselmesi ve Euro'nun 30 lirayı geçmesi, ekonomiye dair tartışmaları ve piyasalardaki hareketliliği artırmış durumda. Bu gibi döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem ekonomiyi etkileyenler hem de vatandaşları finansal planlamalarını yaparken dikkatli olmaya zorlamaktadır. Özellikle dövizle borcu olanlar ve dövize endeksli ürünler kullananlar için bu durum daha da önem arz etmektedir.

Ancak, ekonomi ve döviz kurları üzerinde tahminler yapmak her zaman kesin sonuçlar doğurmamaktadır. Geçer'in öngörüsü de bir tahminden ibarettir ve gelecekteki gelişmelerin ve politikaların nasıl şekilleneceğini kestirmek zor olabilir. Dolayısıyla, döviz kurlarındaki değişimlerin takip edilmesi ve kişisel finansal planlamaların buna göre yapılması önemlidir.

Sonuç olarak, ekonomist Selçuk Geçer'in doların 38 lira olacağı öngörüsü piyasalarda dikkatle izlenmektedir. Ancak, ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar göz önünde bulundurularak, kişisel finansal planlamaların yapılması ve ekonomiye dair diğer uzmanların görüşlerinin takip edilmesi önemlidir.