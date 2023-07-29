Doları olanın gözleri yuvalarından çıkacak! O tarihten sonra dolar bombardımanına hazır olun

Son dönemlerde piyasa hareketliliği hızla devam ederken yatırımcılar uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. O uzman dolarla ilgili yükselişi açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİMDEN DOLAR AÇIKLAMASI

Dolar yükselişi hızla devam ederken Türk Lirasının değer kaybı da rekor kırıyor. Merkez Bankası'nın 26 TL dolar tahminleri erkenden gerçekleşti. Uzmanlar dolar yükselişinin devam edeceğini tahmin ediyor. Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer dolar fiyatlarının baskılanmadan serbest bırakılmasının doğru olduğunu ve doların gerçek seviyesine ulaşacağını söyledi.





Serbest bırakmayla birlikte yabancı yatırımcıların da artacağını söyleyen Geçer serbest piyasanın dolar artışını tetikleyeceğini belirtti. Selçuk Geçer tarafından yapılan dolar tahminlerine göre Temmuz ayı sonu ya da Ağustos ayı ortalarına doğru doların 30 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yatırımcıların piyasa hareketliliğini yakından takip etmesi gerekiyor. Güncel olarak Euro 29.9164 TL, satış fiyatı ise 29.9476 TL seviyesinden işlem görüyor.