Doları olanlar için kritik gün geldi: 12 Temmuz 2023 dolar, euro, sterlin fiyatları

Bugün dolar, euro ve sterlin için heyecanlı bir gün! ABD'nin açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri küresel piyasaları etkiliyor ve merakla FED'in faiz kararı bekleniyor. Yatırımcılar, dolar ve altın gibi varlıklardaki değişimleri yakından takip ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada dolar, euro ve sterlin fiyatları da gündemin odağında.



GÜNCEL KUR FİYATLARI





ABD enflasyon rakamları açıklandıktan sonra, doların ve diğer para birimlerinin değerindeki değişimler merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da dolar 26,20 TL'den kapanış yaparken, euro 28,83 TL'den ve sterlin ise 33,84 TL'den günü tamamladı. Ancak piyasa koşullarının ve küresel gelişmelerin etkisiyle bu fiyatlar değişebilir.

Yatırımcılar, FED'in faiz kararını gözlemleyerek döviz piyasalarının geleceği hakkında daha net bir görüş oluşturmaya çalışıyor. Faiz oranlarındaki herhangi bir değişiklik, doların diğer para birimleri karşısındaki performansını etkileyebilir.

Dolar, euro ve sterlin gibi uluslararası para birimlerinin fiyatları, ekonomik göstergeler, politik gelişmeler ve piyasaların genel durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak dalgalanabilir. Yatırımcılar ve döviz alım-satımıyla ilgilenen herkes, bu değişimleri yakından takip etmeli ve piyasa koşullarına göre hareket etmelidir.

Kapalıçarşı ve serbest piyasada dolar, euro ve sterlin fiyatları, ekonomiye ve döviz piyasalarına dair güncel verileri yansıtmaktadır. Ancak yatırım kararları alırken dikkatli olmak ve uzman görüşlerini takip etmek önemlidir.