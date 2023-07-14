  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Doları olanlar için kritik gün geldi: 12 Temmuz 2023 dolar, euro, sterlin fiyatları

Doları olanlar için kritik gün geldi: 12 Temmuz 2023 dolar, euro, sterlin fiyatları

Yayınlanma:
Doları olanlar için kritik gün geldi: 12 Temmuz 2023 dolar, euro, sterlin fiyatları
ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla dolar, euro ve sterlindeki değişim gözler önünde! Piyasaların nabzını tutan fiyatlar merakla bekleniyor. İşte güncel kur fiyatları...

Bugün dolar, euro ve sterlin için heyecanlı bir gün! ABD'nin açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri küresel piyasaları etkiliyor ve merakla FED'in faiz kararı bekleniyor. Yatırımcılar, dolar ve altın gibi varlıklardaki değişimleri yakından takip ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada dolar, euro ve sterlin fiyatları da gündemin odağında.

GÜNCEL KUR FİYATLARI

1

ABD enflasyon rakamları açıklandıktan sonra, doların ve diğer para birimlerinin değerindeki değişimler merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da dolar 26,20 TL'den kapanış yaparken, euro 28,83 TL'den ve sterlin ise 33,84 TL'den günü tamamladı. Ancak piyasa koşullarının ve küresel gelişmelerin etkisiyle bu fiyatlar değişebilir.

Yatırımcılar, FED'in faiz kararını gözlemleyerek döviz piyasalarının geleceği hakkında daha net bir görüş oluşturmaya çalışıyor. Faiz oranlarındaki herhangi bir değişiklik, doların diğer para birimleri karşısındaki performansını etkileyebilir.

Dolar, euro ve sterlin gibi uluslararası para birimlerinin fiyatları, ekonomik göstergeler, politik gelişmeler ve piyasaların genel durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak dalgalanabilir. Yatırımcılar ve döviz alım-satımıyla ilgilenen herkes, bu değişimleri yakından takip etmeli ve piyasa koşullarına göre hareket etmelidir.

Kapalıçarşı ve serbest piyasada dolar, euro ve sterlin fiyatları, ekonomiye ve döviz piyasalarına dair güncel verileri yansıtmaktadır. Ancak yatırım kararları alırken dikkatli olmak ve uzman görüşlerini takip etmek önemlidir.

Ekonomi
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı: İşte yeni köprü ve otoyol ücretleri
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı: İşte yeni köprü ve otoyol ücretleri
Devlet desteklerine memur zammı sürprizi! 65 yaş, evde bakım aylığı, şehit ve gazi yakını maaşlarına dev zam
Devlet desteklerine memur zammı sürprizi! 65 yaş, evde bakım aylığı, şehit ve gazi yakını maaşlarına dev zam
Emekli zammında atlanan detay! SGK uzmanı açıkladı: Kimsenin aklına bile gelmemişti
Emekli zammında atlanan detay! SGK uzmanı açıkladı: Kimsenin aklına bile gelmemişti
e-Devlet'ten kontrol edin! 10-15 yıllık sigorta primi olana EYT piyangosu çıkacak
e-Devlet'ten kontrol edin! 10-15 yıllık sigorta primi olana EYT piyangosu çıkacak
Türkiye'nin ihracat şampiyonu domates oldu: 1,69 milyar dolarlık ihraç edildi
Türkiye'nin ihracat şampiyonu domates oldu: 1,69 milyar dolarlık ihraç edildi
Trenle seyahat filmlerde kalacak! YHT biletlerine büyük zam: Yeni tarife belli oldu
Trenle seyahat filmlerde kalacak! YHT biletlerine büyük zam: Yeni tarife belli oldu
Doların pimini çekecek hamle geliyor! ABD Merkez Bankası sinyali verdi: Doları olan harekete geçsin
Doların pimini çekecek hamle geliyor! ABD Merkez Bankası sinyali verdi: Doları olan harekete geçsin