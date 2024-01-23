Doları olanlar pusuya yattı bu tarihi bekliyor: Bu tarihte dolar uçacak! Doları olanlar sevinçten çıldıracak

ABD Seçimleri Doları Nasıl Etkileyecek? İşte Uzmanların Tahminleri

ABD’de 2024 Kasım ayında gerçekleşecek seçimler, dolar kurunu da belirleyecek. Donald Trump’ın başkanlığa yeniden aday olması, finans piyasasında dalgalanmaya neden oluyor. Analistler, Trump’ın seçimleri kazanma olasılığının yüksek olduğunu ve bunun da ekonomik sonuçlarını hesaplamaya başladıklarını belirtiyor. Trump’ın 2016 seçimlerindeki beklenmedik galibiyeti sonrası, bu sefer yatırımcılar daha dikkatli bir tutum içinde. Trump’ın anketlerde Joe Biden ile başa baş gittiği ve Cumhuriyetçi Parti’nin ön seçimlerinde önde olduğu görülüyor. Florida Valisi Ron DeSantis’in başkanlık yarışından vazgeçmesiyle, Trump’ın partideki en güçlü rakibi eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski South Carolina Valisi Nikki Haley olarak kabul ediliyor.





DOLAR YÜKSELECEK

Wall Street, Trump’ın Beyaz Saray’a olası geri dönüşünün ekonomiye etkilerini ölçmeye çalışıyor. Finans uzmanları, Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda uygulayacağı gümrük ve vergi politikalarının tahvil faizlerini yükseltebileceğini ve doların kuvvetleneceğini tahmin ediyor. Ayrıca bu durumun ABD’nin ticaret ortaklarının para birimleri üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı düşünülüyor.



Citigroup Global Markets ve Goldman Sachs gibi büyük finans kuruluşları, piyasaların bu kez daha hazır olduğunu ve 2016’daki gibi büyük sarsıntıların olmayacağını öngörüyor. Uzun vadeli tahvillerde faizlerin artması ve Fed’in ekonomideki olası aşırı ısınmaya karşı hazırlıklı olması bekleniyor.





DİĞER PARA BİRİMLERİ ZORLANACAK



Deutsche Bank stratejistleri ise, Trump’ın seçilmesinin euro, yuan ve Meksika pezosu gibi para birimleri üzerinde baskı, dolar üzerinde ise destek oluşturacağını ifade ediyor. Ayrıca, seçim risklerinin yükselmesiyle yıl içinde dolara yönelik güvenli liman talebinin sürmesi bekleniyor. Bu durum, Fed faiz oranlarının planlandığı gibi düşürülmesine rağmen, doları 2023 yılındaki seviyelerde tutabilir.