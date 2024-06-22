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Doları olanlar zenginliğe hazırlansın! Bu rakam dolar sahiplerine düğün bayram ettirecek

Global finans devi Barclays, Türk Lirası karşısında Amerikan Doları'nın gelecekteki değerine dair dikkat çekici bir öngörüde bulunarak piyasalarda ses getirdi.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 18:28
Doları olanlar zenginliğe hazırlansın! Bu rakam dolar sahiplerine düğün bayram ettirecek

İngiltere'nin önde gelen finans kuruluşlarından Barclays'in uzmanları, yaz dönemi için dolar/TL kuru konusunda önemli tahminlerini paylaştı.

Barclays bankasının ekonomi uzmanları, Türk lirasının yönetilen bir şekilde değer kaybetmesine olanak tanınabileceğini öne sürdüler. Analistlerin yorumlarına göre, hükümetin enflasyonu dizginlemek ve dış satımı desteklemek için liranın düşüşünü bilinçli olarak tolere edebileceği belirtildi.

dolar kuru

Barclays'in analizine göre, 2024 boyunca sabit kalması beklenen politika faiz oranlarının, doların değer kazanmasına katkıda bulunacağı ve Türk lirası üzerindeki baskıyı artıracağı öngörülüyor.

Banka ayrıca, Türk bankalarının tahvillerinin, körfez ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki diğer bankaların tahvilleriyle karşılaştırıldığında daha avantajlı olduğunu ve bu nedenle yatırım tavsiyesini pozitife dönüştürdüğünü belirtti.

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