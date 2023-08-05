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Doları olmayan varsa kaybeder! Selçuk Geçer uykuları kaçıran gün ve rakamı verdi

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Doları olmayan varsa kaybeder! Selçuk Geçer uykuları kaçıran gün ve rakamı verdi
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar kuruyla ilgili çarpıcı tahmini! O tarihte doların 30 TL üzerine çıkacağını açıkladı. Gerçek enflasyon rakamlarının açıklanması gerektiğini belirterek dövizde büyük bir değişim bekliyor. İşte detaylar...

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuruyla ilgili yaptığı tahminlerle gündemi sallıyor. Döviz piyasasında yaşanan yukarı yönlü hareketlerin ardından Geçer, dolar ve euro için cesur bir değerlendirme yaptı. 

"DOLAR KURU 30 TL ÜZERİNE ÇIKACAK"

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Temmuz sonu ve Ağustos ayının ortalarında dolar kurunun 30 TL üzerine çıkabileceğini belirten Geçer, bunun Merkez Bankası'nın yeni tahminlerine göre gerçekleşeceğini söyledi.

Aynı zamanda enflasyon konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulunan Geçer, gerçek enflasyon rakamlarının açıklanması gerektiğini vurguladı. Enflasyon oranlarının son 5 yıldır TÜİK tarafından karartıldığını iddia etti ve satın alma gücünün artırılmasının doğru enflasyon rakamlarıyla mümkün olacağını ifade etti.

Geçer'in iddiasına göre, doların reel değeri 40 TL'ye kadar çıkabilir ve gerçek enflasyon rakamları açıklandığında bu değerine ulaşmış olacak. Bu yüksek rakamların ülke ekonomisine etkileri ve döviz piyasasında nasıl bir tablo çıkacağı merak konusu olarak ön plana çıkıyor.

Ekonomi
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