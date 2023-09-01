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Doları ve KKM'de parası olanlara duyuru yapıldı

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Doları ve KKM'de parası olanlara duyuru yapıldı
Ağustos ayı faiz toplantısında alınacak kararlar merak beklenirken faizler beklentinin üzerinde artış gösterdi. 21 Eylül 2023 PPK toplantısında alınacak faiz kararına dair detaylar...

Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş'ın Merkez Bankası'nın 21 Eylül'de ne yapacağına dair yazısını yayınladı. ağustos 7.5 puan artışı yapılırken politika faizinde benzer adımlar görüldü. Enflasyonla mücadele için faizin arttırıldığı ele alındığında hangi merkez bankacı ağustos sonunda yüzde 55'e yaklaşacak, yıl sonunda ise yüzde 60'ın üstüne gidecek yıllık enflasyona karşılık politika faizinin yüzde 25’te tutulmasını yeterli olmadığı belirtildi.

KKM KARARININ GİDİŞATI

21 Eylü toplantısına daha zaman varken o tarihe kadar köprülerin altından çok sular aktığını aynı şekilde Merkez Bankası'nın değişikler yapacağını KKM'nin tasfiyesi yönünde adımın ne ölçüde olacağı merak konusu oldu.

para politikası

Vatandaşların bankaların TL hesabı üzerinde yüksek faiz vaatleri yapılmasıyla tutumunun izlenmesi vatandaşların KKM memnuniyetini arttırdı. Dövizin artışının önüne geçmek ve en azından beklentinin kırılması için faiz artışına başvuruda bulunmanın son çare olarak yorumlayan Aktaş, döviz güncesine bağlandığını ifade etti. 

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