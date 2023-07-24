Dolarını o tarihten önce bozduran karalar bağlar! Doların profesöründen bomba uyarı

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kurunda dalgalanmalar yaşanırken, ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dikkat çeken uyarılarını açıkladı. Doların 26 liraya sabitlenmesine rağmen yatırımcılar, doların geleceğiyle ilgili endişelerini gidermek için tahminler araştırmaya başladılar. Bu noktada, dolardaki hareketlilik hakkında sık sık tahminleriyle bilinen Selçuk Geçer, önemli uyarılarda bulundu.



BU TARİHLERE DİKKAT





Geçer, doların düşüş eğilimine geçeceği tarih hakkında önemli bir tarih verdi ve enflasyonun düşmesi durumunda doların kontrolünün zor olacağını ifade etti. Özellikle Ekim, Kasım ve Aralık aylarında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Geçer, Türkiye ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini ve gelir eşitsizliğinin arttığını belirtti.

Dolara olan talebin artacağını düşünen Geçer, kısa vadeli borçların ödenme zamanı yaklaştıkça dolar talebinin yükselmesini bekliyor. Turizm gelirleri ile bugüne kadar idare edilmiş olabilir, ancak gelecekte ne yapılacağı belirsiz. Bu durum dolardaki sert hareketlenmeleri de beraberinde getirebilir.

Selçuk Geçer, dolar sahiplerini zarar etmemeleri için dikkatli olmaları konusunda uyardı ve ellerindeki dolarları satmamalarını önerdi.

Tüm bu uyarılar, doların geleceğiyle ilgili belirsizlikleri ortaya koyarken, yatırımcılar tedirginliklerini en aza indirmek için ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyorlar.