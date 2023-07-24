  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Dolarını o tarihten önce bozduran karalar bağlar! Doların profesöründen bomba uyarı

Dolarını o tarihten önce bozduran karalar bağlar! Doların profesöründen bomba uyarı

Yayınlanma:
Dolarını o tarihten önce bozduran karalar bağlar! Doların profesöründen bomba uyarı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den flaş dolar uyarısı! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar dalgalanması devam ediyor. Geçer, doların düşeceği tarihi açıkladı. İşte o tarih...

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kurunda dalgalanmalar yaşanırken, ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dikkat çeken uyarılarını açıkladı. Doların 26 liraya sabitlenmesine rağmen yatırımcılar, doların geleceğiyle ilgili endişelerini gidermek için tahminler araştırmaya başladılar. Bu noktada, dolardaki hareketlilik hakkında sık sık tahminleriyle bilinen Selçuk Geçer, önemli uyarılarda bulundu.

BU TARİHLERE DİKKAT

1

Geçer, doların düşüş eğilimine geçeceği tarih hakkında önemli bir tarih verdi ve enflasyonun düşmesi durumunda doların kontrolünün zor olacağını ifade etti. Özellikle Ekim, Kasım ve Aralık aylarında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Geçer, Türkiye ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini ve gelir eşitsizliğinin arttığını belirtti.

Dolara olan talebin artacağını düşünen Geçer, kısa vadeli borçların ödenme zamanı yaklaştıkça dolar talebinin yükselmesini bekliyor. Turizm gelirleri ile bugüne kadar idare edilmiş olabilir, ancak gelecekte ne yapılacağı belirsiz. Bu durum dolardaki sert hareketlenmeleri de beraberinde getirebilir.

Selçuk Geçer, dolar sahiplerini zarar etmemeleri için dikkatli olmaları konusunda uyardı ve ellerindeki dolarları satmamalarını önerdi.

Tüm bu uyarılar, doların geleceğiyle ilgili belirsizlikleri ortaya koyarken, yatırımcılar tedirginliklerini en aza indirmek için ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Ekonomi
Nakit para arayanların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı düşük faizli krediye onay mührünü bastı!
Nakit para arayanların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı düşük faizli krediye onay mührünü bastı!
Emeklinin cebini rahatlatan ödeme müjdesi geldi! Tek imzayla geri ödemesiz 7500 TL çıktı!
Emeklinin cebini rahatlatan ödeme müjdesi geldi! Tek imzayla geri ödemesiz 7500 TL çıktı!
Ekonomistler doların fitilini ateşledi! Dolar biriktirenler acele etsin
Ekonomistler doların fitilini ateşledi! Dolar biriktirenler acele etsin
Kamu bankası kredi bombasını patlattı! İlk giden 675 bin TL geri ödemesiz krediyi kapacak
Kamu bankası kredi bombasını patlattı! İlk giden 675 bin TL geri ödemesiz krediyi kapacak
Emeklilerin yüreğine su serpen zam! 3300 TL'lik ek zam cüzdanları bayram ettirecek
Emeklilerin yüreğine su serpen zam! 3300 TL'lik ek zam cüzdanları bayram ettirecek
BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yükseğiyle Kapanış Yaptı
BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yükseğiyle Kapanış Yaptı
Kredi kartı kullananların çilesi bitmedi! Bu karardan sonra alışveriş yaparken iki kez düşüneceksiniz
Kredi kartı kullananların çilesi bitmedi! Bu karardan sonra alışveriş yaparken iki kez düşüneceksiniz