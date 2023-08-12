Dolarla kredi çekenlere Yargıtay'dan kötü haber!

Döviz kredisi çektikten sonra taksitlendiremeyen iş adamı mahkemeye gitti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bir yıl süren davayı sonlandırmak için emsal bir karara imza attı.

İşadamı S.S., Mart 2016'da dört ayrı işlemde yaklaşık olarak 1 milyon dolar borç aldı. Doların değer kazanması nedeniyle taksitlerini ödemekte zorlanan iş adamı, 4. derece hukuk mahkemesine başvurdu. Ödeme planı davalı bankalara bu tutarlar üzerinden dönem sonunda faiz ödeme sözü vermiş ve bununla bağlantılı olarak taksitler her ay düzenli olarak ödenmiş ancak ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle dolar kanunu Türk Lirası aleyhine dışsal değer kazandığını öne sürdü.

FARKIN ÖDENMESİ TALEBİNDE BULUNULDU





İş insanı, sözleşmenin doğru ifasına rağmen dayanılmaz durumların ortaya çıktığını, ödeme güçlüğünün ortaya çıktığını, tarafların arasında imzalanmış olan döviz kredisi sözleşmesinde düzenleme yapılması gerektiğini savundu. İmzalanan sözleşmenin, kredinin çekilmil olduğu tarihten itibaren sermayeye, kalan taksitlerin TL olarak ödenmesine ve düzeltme sonunda oluşan farkın ödenmesine veya kredi borcundan mahsup edilmesine göre düzeltilmesini talep etti.

Davalı banka ise, davacının gerçekte mevcut sözleşmelere aykırı olarak düzeltme talebinde bulunmalarının hukuken imkansız olduğu ve taraflar arasındaki hukuki dengenin aşırı ve öngörülemez bir şekilde bozulduğu iddiasının asılsız olduğu gerekçesiyle davanın reddini istemiştir.

DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, dolar kurundaki değerlenmenin beklenmeyen bir olay olmadığına ve davacıların sözleşmenin imzalanması sırasında oluşabilecek kur dalgalanmalarını göz önünde bulundurarak davayı reddetmelerine karar verdi.

DOSYA YÜKSEK MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Davacı bu kararı temyiz etmiştir. Bölge İdare Mahkemesi dosyaya itirazı reddedince Yargıtay 11. Hukuk Dairesi araya girdi. Yargıtay emsal kararı imzaladı. Mahkemenin kararında "Basiretli tacirin döviz kredisi çekerken kurdaki değerlenmeyi dikkate almaları gerektiğine" işaret ederek kararı onadı.