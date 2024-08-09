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Donald Trump'tan Fed'e Yönelik Açıklamalar

Trump, ABD başkanının Fed'in para politikaları üzerinde söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 01:36
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 01:36
Donald Trump'tan Fed'e Yönelik Açıklamalar

Donald Trump ve Fed Üzerine Yorumlar

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) karar süreçlerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Başkanın Söz Hakkı Olmalı

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago tesisinde düzenlediği basın toplantısında, "Başkanın, Fed'in para politikası kararlarında en azından söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Kendi Deneyimlerine Dayanarak

Eski başkan, mevcut ekonomi deneyimlerini vurgulayarak, "Bence birçok durumda Fed'deki uzmanlardan daha iyi içgörülerim var," ifadesini kullandı.

Jerome Powell'a Dikkat!

Trump, Kasım 2017'de Jerome Powell'ı Fed başkanlığına aday göstermişti. Ancak, zamanla Powell'ın para politikalarını eleştirmeye başladı.

Geleceğe Yönelik Planlar

Son röportajında, Trump, yeniden başkan olması durumunda Powell’ın görev süresini 2026’ya kadar uzatmasına izin vereceğini belirtti.

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