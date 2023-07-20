Döviz bürolarında iğne atsan yere düşmüyor! Doların 25 TL'ye düşeceği tarihi açıkladılar: Herkes bozdurmaya koştu

Gram altın 1.700 TL'yi, Euro 30 Lira'yı ve Dolar ilk kez 27 Lira'yı geçti. Fatih Kapalıçarşı'da bugün bir hareketlilik yaşandı. Kapalıçarşı'da saat 15.00'te gram altın alımları 726 liradan, satışları 735 liradan, dolar alımları 27 lira 50 kuruştan, satışlar 27 lira 20 kuruştan, euro alımları 30 lira 37 kuruştan, satışlar 30 lira 54 kuruştan gerçekleşti. Diğer taraftan, zmanlardan kritik analizler ve uyarı geldi..

Piyasa uzmanları, doların 28 liraya yükselmesinin ardından tekrar 25 lira civarına gerilemesi yönünde bi tahminde bulunuyorlar. Döviz ve Altın Piyasasında uzman olan Adnan Kapıkaya, "Şu anda faiz oranlarında çok ciddi bir hareket var. Önceki faizi gündeme alsaydık yine dalga olacaktı" dedi. Petrol saat 34'te çıkacak. Merkez Bankası'nın bu hafta Perşembe günü faiz oranlarını açıklama kararı ile dolar buraya soru işareti koymaya geliyor. Acaba Merkez Bankası yabancılar için doları artırıyor mu? Merkez Bankası muhtemelen yüksek faizle satıp kasanın dolmasını isteyecektir ama 28 dolar limitinden sonra ciddi satış mümkün. Yabancı yatırımcıların satış için bu seviyeye bakacağını düşünüyorum. Oradan 25'e kadar rahatlama olabilir. Bu saatten itibaren 27 bin 15-10'da görebileceğiniz gibi devam ediyor. 26. 30'da açılıyor. Şimdi ciddi bir çıkış var. Parası olan insanlar televizyon izler. Faiz indirimi var. Para birimi korumasında bir düşüş mevcut. Bence herkes izlemeli. Dolar son çıkışla birlikte 28 liradan daha sonrasında ise 25 lirayı göreceğini söyleyebilirim" dedi.





"BANKALARDAN PARASINI ÇEKEN GELİYOR"

Kapıkaya, Kapalıçarşı'nın yoğun olduğunu belirterek, "Şu anda 27 bin 150'de rekor seviyede. Euro ve Türk Lirası 30 bin 600'lerde. Euro ile tüm zamanların en yüksek seviyelerinde ciddi bir rekor kırdı. Bugün baktığınız zaman ABD'nin bu ayın 25'inde faiz kararı var. O zaman belki euro bir miktar gevşetici tedbiri gevşetir. Bizce çok yüksek ama şu an dövizde çok köpük var diye söyleyebilirim. Bu durumun en büyük kaynağı ise petrolün yüzde 7, TBS'nin ve petrolün yüzde 34 artması insanlarda şüphe uyandırdı. Artık son gazı verip tekrar yumuşama olacak diyebilirim. Bir sürü insan vardı, bankadan para çeken insanlar. Gelip doların 30 ila 35 dolar arasında olacağını söylüyorlar ama insanlara tepeden tırnağa dolar verecekler ve aşağıdan geri alacaklar. Merkez Bankası 28'ine kadar sadece izliyor ve bekliyor, 28'inden sonra dolar kaderi belli olacak. Açıkça söyledim, hepsi bu" diye konuştu.