Döviz Kurları 2023 Güncel Verileri

Döviz Kurları Güncel Verileri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları değişiklik göstermektedir. İşte güncel rakamlar:
İstanbul Piyasa Fiyatları
|Döviz Türü
|Perşembe Alış
|Perşembe Satış
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|ABD Doları
|33,4700
|33,4710
|33,5350
|33,5360
|Avro
|36,4740
|36,4750
|36,6360
|36,6370
|Sterlin
|42,5550
|42,5650
|42,7480
|42,7580
|İsviçre Frangı
|38,7090
|38,7170
|38,8130
|38,8160
Ankara Piyasa Fiyatları
|Döviz Türü
|Perşembe Alış
|Perşembe Satış
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|ABD Doları
|33,4400
|33,5200
|33,5050
|33,5850
|Avro
|36,4340
|36,5140
|36,5960
|36,6760
|Sterlin
|42,4950
|42,7050
|42,6880
|42,8980
Not: Fiyatlar dönemsel olarak değişebilir, bu nedenle güncel verilerin takip edilmesi önemlidir.