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Döviz Kurları 2023 Güncel Verileri

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarının alış ve satış fiyatları hakkında güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:09
Döviz Kurları 2023 Güncel Verileri

Döviz Kurları Güncel Verileri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları değişiklik göstermektedir. İşte güncel rakamlar:

İstanbul Piyasa Fiyatları

Döviz Türü Perşembe Alış Perşembe Satış Cuma Alış Cuma Satış
ABD Doları 33,4700 33,4710 33,5350 33,5360
Avro 36,4740 36,4750 36,6360 36,6370
Sterlin 42,5550 42,5650 42,7480 42,7580
İsviçre Frangı 38,7090 38,7170 38,8130 38,8160

Ankara Piyasa Fiyatları

Döviz Türü Perşembe Alış Perşembe Satış Cuma Alış Cuma Satış
ABD Doları 33,4400 33,5200 33,5050 33,5850
Avro 36,4340 36,5140 36,5960 36,6760
Sterlin 42,4950 42,7050 42,6880 42,8980

Not: Fiyatlar dönemsel olarak değişebilir, bu nedenle güncel verilerin takip edilmesi önemlidir.

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