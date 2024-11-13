Döviz Kurları Bugün Ne Olacak? İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarında son durum ortaya çıktı. Dünkü verilere göre, ABD doları, Avro, Sterlin ve İsviçre frangı gibi döviz türlerinin alış ve satış fiyatları merak ediliyor.

İstanbul Piyasası Fiyatları

SALı günü itibarıyla İstanbul'da döviz alış ve satış fiyatları şu şekilde:

ABD doları: Alış 34,3780 - Satış 34,3790

Avro: Alış 36,5440 - Satış 36,5450

Sterlin: Alış 44,0300 - Satış 44,0390

İsviçre frangı: Alış 39,0270 - Satış 39,0550

Çarşamba günü itibarıyla İstanbul döviz fiyatları ise şöyle:

ABD doları: Alış 34,3400 - Satış 34,3410

Avro: Alış 36,5440 - Satış 36,5450

Sterlin: Alış 43,8240 - Satış 43,8440

İsviçre frangı: Alış 38,9770 - Satış 38,9870

Ankara Piyasası Fiyatları

Ankara'da SALı günü için döviz kurları şu şekilde:

ABD doları: Alış 34,3480 - Satış 34,4280

Avro: Alış 36,5040 - Satış 36,5840

Sterlin: Alış 43,9700 - Satış 44,1800

Çarşamba günü itibarıyla Ankara'daki döviz fiyatları şöyle:

ABD doları: Alış 34,3100 - Satış 34,3900

Avro: Alış 36,5040 - Satış 36,5840

Sterlin: Alış 43,7640 - Satış 43,9740

Yatırımcılar, dalgalı döviz kurları sebebiyle güncel fiyatları dikkatle takip etmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.