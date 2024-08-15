Döviz Kurları Değişim Raporu

Döviz Kurları Güncel Raporu

İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarında güncel değişiklikler aşağıda verilmiştir:

İstanbul Pazarında Döviz Fiyatları

Çarşamba:

ABD Doları: Alış: 33,5540 - Satış: 33,5550

Alış: 33,5540 - Satış: 33,5550 Avro: Alış: 37,0260 - Satış: 37,0270

Alış: 37,0260 - Satış: 37,0270 Sterlin: Alış: 43,1190 - Satış: 43,1320

Alış: 43,1190 - Satış: 43,1320 İsviçre Frangı: Alış: 38,8340 - Satış: 38,8490

Perşembe:

ABD Doları: Alış: 33,6190 - Satış: 33,6200

Alış: 33,6190 - Satış: 33,6200 Avro: Alış: 36,9870 - Satış: 36,9880

Alış: 36,9870 - Satış: 36,9880 Sterlin: Alış: 43,1580 - Satış: 43,1710

Alış: 43,1580 - Satış: 43,1710 İsviçre Frangı: Alış: 38,5610 - Satış: 38,5640

Ankara Pazarında Döviz Fiyatları

ABD Doları: Alış: 33,5240 - Satış: 33,6040

Avro: Alış: 36,9860 - Satış: 37,0660

Sterlin: Alış: 43,0590 - Satış: 43,2690

İsviçre Frangı: Alış: 38,5610 - Satış: 38,5640

Sonuç olarak, döviz kurlarında her iki şehirde de önemli değişimler gözlemlenmektedir. Yatırım yapmadan önce piyasa dinamiklerini takip etmek önemlidir.