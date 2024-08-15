Döviz Kurları Değişim Raporu

Döviz Kurları Güncel Raporu
İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarında güncel değişiklikler aşağıda verilmiştir:
İstanbul Pazarında Döviz Fiyatları
Çarşamba:
- ABD Doları: Alış: 33,5540 - Satış: 33,5550
- Avro: Alış: 37,0260 - Satış: 37,0270
- Sterlin: Alış: 43,1190 - Satış: 43,1320
- İsviçre Frangı: Alış: 38,8340 - Satış: 38,8490
Perşembe:
- ABD Doları: Alış: 33,6190 - Satış: 33,6200
- Avro: Alış: 36,9870 - Satış: 36,9880
- Sterlin: Alış: 43,1580 - Satış: 43,1710
- İsviçre Frangı: Alış: 38,5610 - Satış: 38,5640
Ankara Pazarında Döviz Fiyatları
ABD Doları: Alış: 33,5240 - Satış: 33,6040
Avro: Alış: 36,9860 - Satış: 37,0660
Sterlin: Alış: 43,0590 - Satış: 43,2690
İsviçre Frangı: Alış: 38,5610 - Satış: 38,5640
Sonuç olarak, döviz kurlarında her iki şehirde de önemli değişimler gözlemlenmektedir. Yatırım yapmadan önce piyasa dinamiklerini takip etmek önemlidir.