Döviz Kurları Güncel Bilgileri

Döviz Kurları Güncel Değişimler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|33,9300
|33,9310
|Avro
|37,7380
|37,7390
|Sterlin
|44,3200
|44,3350
|İsviçre Frangı
|39,7630
|39,7720
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|33,9000
|33,9800
|Avro
|37,6980
|37,7780
|Sterlin
|44,2600
|44,4700
Bunlar, piyasalardaki döviz kurlarındaki güncel veriler olup, değişkenlik gösterebilir.