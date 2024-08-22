Döviz Kurları Güncel Bilgileri

Döviz Kurları Güncel Değişimler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 33,9300 33,9310 Avro 37,7380 37,7390 Sterlin 44,3200 44,3350 İsviçre Frangı 39,7630 39,7720

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 33,9000 33,9800 Avro 37,6980 37,7780 Sterlin 44,2600 44,4700

Bunlar, piyasalardaki döviz kurlarındaki güncel veriler olup, değişkenlik gösterebilir.