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Döviz Kurları Güncel Değişimleri

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurları Cuma ve Pazartesi günleri arasında nasıl değişti?

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:08
Döviz Kurları Güncel Değişimleri

Döviz Kurlarında Güncel Durum

İstanbul ve Ankara'daki serbest piyasalarda alınıp satılan dövizlerin güncel alış ve satış fiyatları, Cuma günü ile bugüne ilişkin olarak aşağıda yer almaktadır.

İstanbul Piyasası

Cuma:

  • ABD Doları: Alış: 33,7000 - Satış: 33,7010
  • Avro: Alış: 37,0600 - Satış: 37,0610
  • Sterlin: Alış: 43,4420 - Satış: 43,4530
  • İsviçre Frangı: Alış: 38,8140 - Satış: 38,8170

Pazartesi:

  • ABD Doları: Alış: 33,7530 - Satış: 33,7540
  • Avro: Alış: 37,3200 - Satış: 37,3210
  • Sterlin: Alış: 43,7900 - Satış: 43,8140
  • İsviçre Frangı: Alış: 39,0300 - Satış: 39,0410

Ankara Piyasası

Cuma:

  • ABD Doları: Alış: 33,6700 - Satış: 33,7500
  • Avro: Alış: 37,0200 - Satış: 37,1000
  • Sterlin: Alış: 43,3820 - Satış: 43,5920

Pazartesi:

  • ABD Doları: Alış: 33,7230 - Satış: 33,8030
  • Avro: Alış: 37,2800 - Satış: 37,3600
  • Sterlin: Alış: 43,7300 - Satış: 43,9400

Döviz kurlarındaki bu değişimler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar dikkatle takip edilmelidir.

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