Döviz Kurları Güncel Değişimleri

Döviz Kurlarında Güncel Durum
İstanbul ve Ankara'daki serbest piyasalarda alınıp satılan dövizlerin güncel alış ve satış fiyatları, Cuma günü ile bugüne ilişkin olarak aşağıda yer almaktadır.
İstanbul Piyasası
Cuma:
- ABD Doları: Alış: 33,7000 - Satış: 33,7010
- Avro: Alış: 37,0600 - Satış: 37,0610
- Sterlin: Alış: 43,4420 - Satış: 43,4530
- İsviçre Frangı: Alış: 38,8140 - Satış: 38,8170
Pazartesi:
- ABD Doları: Alış: 33,7530 - Satış: 33,7540
- Avro: Alış: 37,3200 - Satış: 37,3210
- Sterlin: Alış: 43,7900 - Satış: 43,8140
- İsviçre Frangı: Alış: 39,0300 - Satış: 39,0410
Ankara Piyasası
Cuma:
- ABD Doları: Alış: 33,6700 - Satış: 33,7500
- Avro: Alış: 37,0200 - Satış: 37,1000
- Sterlin: Alış: 43,3820 - Satış: 43,5920
Pazartesi:
- ABD Doları: Alış: 33,7230 - Satış: 33,8030
- Avro: Alış: 37,2800 - Satış: 37,3600
- Sterlin: Alış: 43,7300 - Satış: 43,9400
Döviz kurlarındaki bu değişimler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar dikkatle takip edilmelidir.