Döviz Kurları Güncel Değişimleri

Döviz Kurlarında Güncel Durum

İstanbul ve Ankara'daki serbest piyasalarda alınıp satılan dövizlerin güncel alış ve satış fiyatları, Cuma günü ile bugüne ilişkin olarak aşağıda yer almaktadır.

İstanbul Piyasası

Cuma:

ABD Doları: Alış: 33,7000 - Satış: 33,7010

Avro: Alış: 37,0600 - Satış: 37,0610

Sterlin: Alış: 43,4420 - Satış: 43,4530

İsviçre Frangı: Alış: 38,8140 - Satış: 38,8170

Pazartesi:

ABD Doları: Alış: 33,7530 - Satış: 33,7540

Avro: Alış: 37,3200 - Satış: 37,3210

Sterlin: Alış: 43,7900 - Satış: 43,8140

İsviçre Frangı: Alış: 39,0300 - Satış: 39,0410

Ankara Piyasası

Cuma:

ABD Doları: Alış: 33,6700 - Satış: 33,7500

Avro: Alış: 37,0200 - Satış: 37,1000

Sterlin: Alış: 43,3820 - Satış: 43,5920

Pazartesi:

ABD Doları: Alış: 33,7230 - Satış: 33,8030

Avro: Alış: 37,2800 - Satış: 37,3600

Sterlin: Alış: 43,7300 - Satış: 43,9400

Döviz kurlarındaki bu değişimler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar dikkatle takip edilmelidir.