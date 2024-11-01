Döviz Kurları Güncel Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türleri için alış ve satış fiyatları, güncel verilerle aşağıda sunulmuştur:

İstanbul Piyasaları

Döviz Alış Satış ABD Doları 34,2590 34,2600 Avro 37,2960 37,2970 Sterlin 44,2000 44,2100 İsviçre Frangı 39,5620 39,5720

Ankara Piyasaları

Döviz Alış Satış ABD Doları 34,2290 34,3090 Avro 37,2560 37,3360 Sterlin 44,1400 44,3500

Yukarıda belirtilen fiyatlar, döviz kurlarının güncel hareketliliğini göstermektedir.