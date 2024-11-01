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Döviz Kurları Güncel Durum

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurları, alış ve satış fiyatlarıyla güncellendi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:31
Döviz Kurları Güncel Durum

Döviz Kurları Güncel Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türleri için alış ve satış fiyatları, güncel verilerle aşağıda sunulmuştur:

İstanbul Piyasaları

Döviz Alış Satış
ABD Doları 34,2590 34,2600
Avro 37,2960 37,2970
Sterlin 44,2000 44,2100
İsviçre Frangı 39,5620 39,5720

Ankara Piyasaları

Döviz Alış Satış
ABD Doları 34,2290 34,3090
Avro 37,2560 37,3360
Sterlin 44,1400 44,3500

Yukarıda belirtilen fiyatlar, döviz kurlarının güncel hareketliliğini göstermektedir.

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