Döviz Kurları Güncel Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türleri için alış ve satış fiyatları, güncel verilerle aşağıda sunulmuştur:
İstanbul Piyasaları
|Döviz
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,2590
|34,2600
|Avro
|37,2960
|37,2970
|Sterlin
|44,2000
|44,2100
|İsviçre Frangı
|39,5620
|39,5720
Ankara Piyasaları
|Döviz
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,2290
|34,3090
|Avro
|37,2560
|37,3360
|Sterlin
|44,1400
|44,3500
Yukarıda belirtilen fiyatlar, döviz kurlarının güncel hareketliliğini göstermektedir.