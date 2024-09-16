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Döviz Kurları Güncel Durumu

İstanbul ve Ankara'da döviz kurları Cuma ve Pazartesi günü itibarıyla güncellendi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 17:32
Döviz Kurları Güncel Durumu

Döviz Kurları Güncel Değişiklikleri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, Cuma günü ile bugün arasındaki değişiklikler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

İstanbul Piyasa Verileri

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Pazartesi Alış Pazartesi Satış
ABD Doları 33,9240 33,9250 33,9870 33,9880
Avro 37,6250 37,6260 37,8560 37,8570
Sterlin 44,5820 44,5930 44,8680 44,8770
İsviçre Frangı 40,1000 40,1150 40,2350 40,2420

Ankara Piyasa Verileri

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Pazartesi Alış Pazartesi Satış
ABD Doları 33,8940 33,9740 33,9570 34,0370
Avro 37,5850 37,6650 37,8160 37,8960
Sterlin 44,5220 44,7320 44,8080 45,0180

Bu verilere göre döviz kurlarında güncel değişiklikler dikkat çekiyor. Yatırımcıların bu dalgalanmaları takip etmesi önem arz ediyor.

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