Döviz Kurları Güncel Durumu

Döviz Kurları Güncel Değişiklikleri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, Cuma günü ile bugün arasındaki değişiklikler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
İstanbul Piyasa Verileri
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Pazartesi Alış
|Pazartesi Satış
|ABD Doları
|33,9240
|33,9250
|33,9870
|33,9880
|Avro
|37,6250
|37,6260
|37,8560
|37,8570
|Sterlin
|44,5820
|44,5930
|44,8680
|44,8770
|İsviçre Frangı
|40,1000
|40,1150
|40,2350
|40,2420
Ankara Piyasa Verileri
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Pazartesi Alış
|Pazartesi Satış
|ABD Doları
|33,8940
|33,9740
|33,9570
|34,0370
|Avro
|37,5850
|37,6650
|37,8160
|37,8960
|Sterlin
|44,5220
|44,7320
|44,8080
|45,0180
Bu verilere göre döviz kurlarında güncel değişiklikler dikkat çekiyor. Yatırımcıların bu dalgalanmaları takip etmesi önem arz ediyor.