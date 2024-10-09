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Döviz Kurları Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarındaki en son alış ve satış fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:33
Döviz Kurları Güncel Veriler

Döviz Kurları Güncel Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dün ile bugün arasındaki değişimi göstermektedir.

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Türü Dün Alış Dün Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 34,2730 34,2740 34,2390 34,2400
Avro 37,6520 37,6530 37,5340 37,5350
Sterlin 44,9030 44,9140 44,7580 44,7700
İsviçre Frangı 39,9970 40,0050 39,8590 39,8680

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Türü Dün Alış Dün Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 34,2430 34,3230 34,2090 34,2890
Avro 37,6120 37,6920 37,4940 37,5740
Sterlin 44,8430 45,0530 44,6980 44,9080

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