Döviz Kurları Güncel Veriler: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerine ait alış ve satış fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte Çarşamba ve Perşembe günü itibarıyla güncel döviz kurları:

İSTANBUL

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,7780 35,7790 Avro 37,1920 37,1930 Sterlin 44,3800 44,3900 İsviçre Frangı 39,4000 39,4100

ANKARA

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,7480 35,8280 Avro 37,1520 37,2320 Sterlin 44,3200 44,5300

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ekonomi üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Yatırımcılar, bu güncel verilere göre pozisyon alırken dikkatli olmalıdır.