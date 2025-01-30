Döviz Kurları Güncel Veriler: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerine ait alış ve satış fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte Çarşamba ve Perşembe günü itibarıyla güncel döviz kurları:
İSTANBUL
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,7780
|35,7790
|Avro
|37,1920
|37,1930
|Sterlin
|44,3800
|44,3900
|İsviçre Frangı
|39,4000
|39,4100
ANKARA
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,7480
|35,8280
|Avro
|37,1520
|37,2320
|Sterlin
|44,3200
|44,5300
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ekonomi üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Yatırımcılar, bu güncel verilere göre pozisyon alırken dikkatli olmalıdır.