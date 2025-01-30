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Döviz Kurları Güncel Veriler: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarındaki güncel alış ve satış fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:40
Döviz Kurları Güncel Veriler: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerine ait alış ve satış fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte Çarşamba ve Perşembe günü itibarıyla güncel döviz kurları:

İSTANBUL

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları35,778035,7790
Avro37,192037,1930
Sterlin44,380044,3900
İsviçre Frangı39,400039,4100

ANKARA

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları35,748035,8280
Avro37,152037,2320
Sterlin44,320044,5300

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ekonomi üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Yatırımcılar, bu güncel verilere göre pozisyon alırken dikkatli olmalıdır.

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