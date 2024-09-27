DOLAR
34,15 -0,04%
EURO
38,16 0,37%
ALTIN
2.909,44 0,81%
BITCOIN
2.264.831,02 -2,45%

Döviz Kurları Güncel Verileri

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarında alış ve satış fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:23
Döviz Kurları Güncel Verileri

Döviz Kurları Güncel Durumu

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla şu şekildedir:

İstanbul Döviz Kurları

Döviz TürüAlışSatışAlış (Bugün)Satış (Bugün)
ABD Doları34,150034,151034,156034,1570
Avro38,136038,137038,220038,2210
Sterlin45,650045,662045,758045,7720
İsviçre Frangı40,203040,213040,548040,5600

Ankara Döviz Kurları

Döviz TürüAlışSatışAlış (Bugün)Satış (Bugün)
ABD Doları34,120034,200034,126034,2060
Avro38,096038,176038,180038,2600
Sterlin45,590045,800045,698045,9080

Yukarıda belirtilen fiyatlar piyasalarda anlık olarak değişiklik gösterebilir.

İLGİLİ HABERLER

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da Düşüş Kaydedildi
2
ABD Tüketici Güven Endeksi Eylül'de Artış Gösterdi
3
Eylül Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı
4
Döviz Kurları Güncel Verileri
5
New York Borsası Yükselişle Başladı
6
Mersin'de Erken Limon Hasat Sezonu Başladı
7
Kredi kartları için yapılandırma resmi gazetede yayımlandı! Yapılandırma 60 ayı kapsıyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor