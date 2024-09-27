Döviz Kurları Güncel Verileri

Döviz Kurları Güncel Durumu
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla şu şekildedir:
İstanbul Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|Alış (Bugün)
|Satış (Bugün)
|ABD Doları
|34,1500
|34,1510
|34,1560
|34,1570
|Avro
|38,1360
|38,1370
|38,2200
|38,2210
|Sterlin
|45,6500
|45,6620
|45,7580
|45,7720
|İsviçre Frangı
|40,2030
|40,2130
|40,5480
|40,5600
Ankara Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|Alış (Bugün)
|Satış (Bugün)
|ABD Doları
|34,1200
|34,2000
|34,1260
|34,2060
|Avro
|38,0960
|38,1760
|38,1800
|38,2600
|Sterlin
|45,5900
|45,8000
|45,6980
|45,9080
Yukarıda belirtilen fiyatlar piyasalarda anlık olarak değişiklik gösterebilir.