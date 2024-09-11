Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da

Döviz Kurları Güncellemeleri

İstanbul ve Ankara'daki serbest piyasalarda işlem gören döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, döviz ticareti yapanlar için büyük önem taşımaktadır. İşte güncel döviz kurları:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 34,0490 34,0500 Avro 37,5190 37,5200 Sterlin 44,4310 44,4400 İsviçre Frangı 40,1380 40,1480

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 34,0190 34,0990 Avro 37,4790 37,5590 Sterlin 44,3710 44,5810

Bunun yanı sıra, yatırımcılar ve tüccarlar için bu fiyatların dönüşümlü olarak izlenmesi, dalgalanmalar açısından büyük önem taşımaktadır.