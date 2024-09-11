Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da

Döviz Kurları Güncellemeleri
İstanbul ve Ankara'daki serbest piyasalarda işlem gören döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, döviz ticareti yapanlar için büyük önem taşımaktadır. İşte güncel döviz kurları:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|34,0490
|34,0500
|Avro
|37,5190
|37,5200
|Sterlin
|44,4310
|44,4400
|İsviçre Frangı
|40,1380
|40,1480
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|34,0190
|34,0990
|Avro
|37,4790
|37,5590
|Sterlin
|44,3710
|44,5810
Bunun yanı sıra, yatırımcılar ve tüccarlar için bu fiyatların dönüşümlü olarak izlenmesi, dalgalanmalar açısından büyük önem taşımaktadır.