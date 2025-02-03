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Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Cuma ve pazartesi günleri İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarındaki değişim detayları.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:18
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara, serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, cuma günü ile bugün karşılaştırıldığında dikkat çekici değişim göstermektedir. İşte detaylar:

İstanbul Piyasasında Döviz Fiyatları

Cuma Günü:
ABD Doları: Alış: 35,8570 - Satış: 35,8580
Avro: Alış: 37,2200 - Satış: 37,2210
Sterlin: Alış: 44,5000 - Satış: 44,5100
İsviçre Frangı: Alış: 39,3900 - Satış: 39,4000

Pazartesi Günü:
ABD Doları: Alış: 35,9920 - Satış: 35,9930
Avro: Alış: 36,9600 - Satış: 36,9610
Sterlin: Alış: 44,4780 - Satış: 44,4880
İsviçre Frangı: Alış: 39,3100 - Satış: 39,3200

Ankara Piyasasında Döviz Fiyatları

Cuma Günü:
ABD Doları: Alış: 35,8270 - Satış: 35,9070
Avro: Alış: 37,1800 - Satış: 37,2600
Sterlin: Alış: 44,4400 - Satış: 44,6500

Pazartesi Günü:
ABD Doları: Alış: 35,9620 - Satış: 36,0420
Avro: Alış: 36,9200 - Satış: 37,0000
Sterlin: Alış: 44,4180 - Satış: 44,6280

Bu veriler doğrultusunda döviz kurlarındaki değişimleri takip etmek, yatırımcılar ve alışveriş yapanlar için önem taşımaktadır.

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