Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara, serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, cuma günü ile bugün karşılaştırıldığında dikkat çekici değişim göstermektedir. İşte detaylar:

İstanbul Piyasasında Döviz Fiyatları

Cuma Günü:

ABD Doları: Alış: 35,8570 - Satış: 35,8580

Avro: Alış: 37,2200 - Satış: 37,2210

Sterlin: Alış: 44,5000 - Satış: 44,5100

İsviçre Frangı: Alış: 39,3900 - Satış: 39,4000

Pazartesi Günü:

ABD Doları: Alış: 35,9920 - Satış: 35,9930

Avro: Alış: 36,9600 - Satış: 36,9610

Sterlin: Alış: 44,4780 - Satış: 44,4880

İsviçre Frangı: Alış: 39,3100 - Satış: 39,3200

Ankara Piyasasında Döviz Fiyatları

Cuma Günü:

ABD Doları: Alış: 35,8270 - Satış: 35,9070

Avro: Alış: 37,1800 - Satış: 37,2600

Sterlin: Alış: 44,4400 - Satış: 44,6500

Pazartesi Günü:

ABD Doları: Alış: 35,9620 - Satış: 36,0420

Avro: Alış: 36,9200 - Satış: 37,0000

Sterlin: Alış: 44,4180 - Satış: 44,6280

Bu veriler doğrultusunda döviz kurlarındaki değişimleri takip etmek, yatırımcılar ve alışveriş yapanlar için önem taşımaktadır.