Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Cuma ile Bugünkü Alış-Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarının cuma günü ve bugünkü alış-satış fiyatları; ABD doları, Avro, Sterlin ve İsviçre frangı detayları.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:16
Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış-satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL

ABD doları — Cuma: Alış 41,5680, Satış 41,5690; Pazartesi: Alış 41,5760, Satış 41,5770

Avro — Cuma: Alış 48,6120, Satış 48,6130; Pazartesi: Alış 48,8630, Satış 48,8640

Sterlin — Cuma: Alış 55,6960, Satış 55,7060; Pazartesi: Alış 55,9170, Satış 55,9270

İsviçre frangı — Cuma: Alış 52,1060, Satış 52,1160; Pazartesi: Alış 52,1860, Satış 52,1960

ANKARA

ABD doları — Cuma: Alış 41,5380, Satış 41,6180; Pazartesi: Alış 41,5460, Satış 41,6260

Avro — Cuma: Alış 48,5720, Satış 48,6520; Pazartesi: Alış 48,8230, Satış 48,9030

Sterlin — Cuma: Alış 55,6360, Satış 55,8460; Pazartesi: Alış 55,8570, Satış 56,0670

