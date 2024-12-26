Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara Döviz Kurları Güncel Veriler

Döviz kurları, Türkiye'nin finansal piyasalarında önemli bir yere sahip. Hem İstanbul hem de Ankara serbest piyasalarında yapılan işlemlere göre döviz türlerinin alış ve satış fiyatları şöyle:

İstanbul Piyasasında Kurlar

ABD Doları: Alış: 35,1950 - Satış: 35,1960

Avro: Alış: 36,5940 - Satış: 36,5950

Sterlin: Alış: 44,3330 - Satış: 44,6540

İsviçre Frangı: Alış: 39,0750 - Satış: 39,0800

Ankara Piyasasında Kurlar

ABD Doları: Alış: 35,1650 - Satış: 35,2450

Avro: Alış: 36,5540 - Satış: 36,6340

Sterlin: Alış: 44,2730 - Satış: 44,4830

İsviçre Frangı: Alış: 39,0640 - Satış: 39,0800

Döviz piyasasında yaşanan bu hareketlilik, ekonomik dinamiklerin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Yatırımcıların bu fiyatları göz önünde bulundurarak strategilerini belirlemesi önem taşıyor.