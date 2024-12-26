Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara Döviz Kurları Güncel Veriler
Döviz kurları, Türkiye'nin finansal piyasalarında önemli bir yere sahip. Hem İstanbul hem de Ankara serbest piyasalarında yapılan işlemlere göre döviz türlerinin alış ve satış fiyatları şöyle:
İstanbul Piyasasında Kurlar
ABD Doları: Alış: 35,1950 - Satış: 35,1960
Avro: Alış: 36,5940 - Satış: 36,5950
Sterlin: Alış: 44,3330 - Satış: 44,6540
İsviçre Frangı: Alış: 39,0750 - Satış: 39,0800
Ankara Piyasasında Kurlar
ABD Doları: Alış: 35,1650 - Satış: 35,2450
Avro: Alış: 36,5540 - Satış: 36,6340
Sterlin: Alış: 44,2730 - Satış: 44,4830
İsviçre Frangı: Alış: 39,0640 - Satış: 39,0800
Döviz piyasasında yaşanan bu hareketlilik, ekonomik dinamiklerin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Yatırımcıların bu fiyatları göz önünde bulundurarak strategilerini belirlemesi önem taşıyor.