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Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarının alış ve satış fiyatları güncellendi. İşte son durum.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:34
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara Döviz Kurları Güncel Veriler

Döviz kurları, Türkiye'nin finansal piyasalarında önemli bir yere sahip. Hem İstanbul hem de Ankara serbest piyasalarında yapılan işlemlere göre döviz türlerinin alış ve satış fiyatları şöyle:

İstanbul Piyasasında Kurlar

ABD Doları: Alış: 35,1950 - Satış: 35,1960
Avro: Alış: 36,5940 - Satış: 36,5950
Sterlin: Alış: 44,3330 - Satış: 44,6540
İsviçre Frangı: Alış: 39,0750 - Satış: 39,0800

Ankara Piyasasında Kurlar

ABD Doları: Alış: 35,1650 - Satış: 35,2450
Avro: Alış: 36,5540 - Satış: 36,6340
Sterlin: Alış: 44,2730 - Satış: 44,4830
İsviçre Frangı: Alış: 39,0640 - Satış: 39,0800

Döviz piyasasında yaşanan bu hareketlilik, ekonomik dinamiklerin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Yatırımcıların bu fiyatları göz önünde bulundurarak strategilerini belirlemesi önem taşıyor.

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