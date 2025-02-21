Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, piyasalarda merakla takip ediliyor. İşte dün ve bugün itibarıyla güncel fiyatlar:

İstanbul Döviz Kurları

ABD Doları: Alış: 36,3160 - Satış: 36,3170

Avro: Alış: 37,9380 - Satış: 37,9390

Sterlin: Alış: 45,7850 - Satış: 45,7950

İsviçre Frangı: Alış: 40,2300 - Satış: 40,2400

Ankara Döviz Kurları

ABD Doları: Alış: 36,2860 - Satış: 36,3660

Avro: Alış: 37,8980 - Satış: 37,9780

Sterlin: Alış: 45,7250 - Satış: 45,9350

Güncel döviz kurları, yatırımcılar ve ticaretle uğraşanlar için büyük önem taşımakta. Bu oranların zamanla değişmesi bekleniyor.