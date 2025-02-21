Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara'nın serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:18
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, piyasalarda merakla takip ediliyor. İşte dün ve bugün itibarıyla güncel fiyatlar:

İstanbul Döviz Kurları

ABD Doları: Alış: 36,3160 - Satış: 36,3170
Avro: Alış: 37,9380 - Satış: 37,9390
Sterlin: Alış: 45,7850 - Satış: 45,7950
İsviçre Frangı: Alış: 40,2300 - Satış: 40,2400

Ankara Döviz Kurları

ABD Doları: Alış: 36,2860 - Satış: 36,3660
Avro: Alış: 37,8980 - Satış: 37,9780
Sterlin: Alış: 45,7250 - Satış: 45,9350

Güncel döviz kurları, yatırımcılar ve ticaretle uğraşanlar için büyük önem taşımakta. Bu oranların zamanla değişmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı: Dow Jones 200 Puandan Fazla Düştü
2
Coinbase, SEC Davasını Düşürmeyi Kabul Etti: Kripto Para Sektöründe Önemli Gelişme
3
TMSF, Maydonoz Döner'e Kayyum Atadı
4
Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi Yüzde 2,09 Değer Kaybetti
5
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın İçin Rekor Değişim
6
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Fiyatlar
7
Putin: Batılı Şirketlerin Dönüşü için Yerli Şirketler Korunmalı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!