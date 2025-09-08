Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Alış-Satış

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında cuma ve bugünkü döviz alış-satış fiyatları: ABD Doları, Avro, Sterlin ve İsviçre frangı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:14
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Alış-Satış

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Alış-Satış

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

İstanbul

ABD Doları — Cuma Alış: 41,2500, Cuma Satış: 41,2510; Pazartesi Alış: 41,2590, Pazartesi Satış: 41,2600.

Avro — Cuma Alış: 48,5000, Cuma Satış: 48,5010; Pazartesi Alış: 48,5240, Pazartesi Satış: 48,5250.

Sterlin — Cuma Alış: 55,9310, Cuma Satış: 55,9410; Pazartesi Alış: 55,9340, Pazartesi Satış: 55,9440.

İsviçre frangı — Cuma Alış: 51,7520, Cuma Satış: 51,7620; Pazartesi Alış: 52,0310, Pazartesi Satış: 52,0410.

Ankara

ABD Doları — Cuma Alış: 41,2200, Cuma Satış: 41,3000; Pazartesi Alış: 41,2290, Pazartesi Satış: 41,3090.

Avro — Cuma Alış: 48,4600, Cuma Satış: 48,5400; Pazartesi Alış: 48,4840, Pazartesi Satış: 48,5640.

Sterlin — Cuma Alış: 55,8710, Cuma Satış: 56,0810; Pazartesi Alış: 55,8740, Pazartesi Satış: 56,0840.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Enflasyon Beklentisiyle Yükselişle Açıldı
2
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Alış-Satış
3
İş Dünyası OVP'yi Değerlendirdi: 2026-2028'e Destek
4
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 849 bin liraya yükseldi | KMKTP
5
Çin'in Ham Petrol İthalatı Ağustos'ta %4,8 Artışla 49,5 Milyon Ton
6
Rusya ve Çin Nadir Toprak Elementleri Üretiminde İşbirliğini Görüşüyor
7
Rekabet Kurulu’ndan yemek kartı sektörüne soruşturma: Edenred, Multinet, Pluxee, Setcard

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat