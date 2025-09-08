Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Alış-Satış

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

İstanbul

ABD Doları — Cuma Alış: 41,2500, Cuma Satış: 41,2510; Pazartesi Alış: 41,2590, Pazartesi Satış: 41,2600.

Avro — Cuma Alış: 48,5000, Cuma Satış: 48,5010; Pazartesi Alış: 48,5240, Pazartesi Satış: 48,5250.

Sterlin — Cuma Alış: 55,9310, Cuma Satış: 55,9410; Pazartesi Alış: 55,9340, Pazartesi Satış: 55,9440.

İsviçre frangı — Cuma Alış: 51,7520, Cuma Satış: 51,7620; Pazartesi Alış: 52,0310, Pazartesi Satış: 52,0410.

Ankara

ABD Doları — Cuma Alış: 41,2200, Cuma Satış: 41,3000; Pazartesi Alış: 41,2290, Pazartesi Satış: 41,3090.

Avro — Cuma Alış: 48,4600, Cuma Satış: 48,5400; Pazartesi Alış: 48,4840, Pazartesi Satış: 48,5640.

Sterlin — Cuma Alış: 55,8710, Cuma Satış: 56,0810; Pazartesi Alış: 55,8740, Pazartesi Satış: 56,0840.