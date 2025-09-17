Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL
ABD Doları — Salı: Alış 41,2700 / Satış 41,2710; Çarşamba: Alış 41,2830 / Satış 41,2840
Avro — Salı: Alış 48,8390 / Satış 48,8400; Çarşamba: Alış 48,9640 / Satış 48,9650
Sterlin — Salı: Alış 56,4080 / Satış 56,4180; Çarşamba: Alış 56,4560 / Satış 56,4660
İsviçre frangı — Salı: Alış 52,3510 / Satış 52,3610; Çarşamba: Alış 52,5150 / Satış 52,5250
ANKARA
ABD Doları — Salı: Alış 41,2400 / Satış 41,3200; Çarşamba: Alış 41,2530 / Satış 41,3330
Avro — Salı: Alış 48,7990 / Satış 48,8790; Çarşamba: Alış 48,9240 / Satış 49,0040
Sterlin — Salı: Alış 56,3480 / Satış 56,5580; Çarşamba: Alış 56,3960 / Satış 56,6060