DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,93 -0,48%
ALTIN
4.397,88 -0,11%
BITCOIN
4.710.352,05 -1,85%

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında ABD Doları, Euro, Sterlin ve İsviçre Frangı'nın dün ve bugünkü alış-satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:10
Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören başlıca dövizlerin dün ve bugünkü alış-satış fiyatları şu şekilde:

İstanbul

ABD Doları — Dün alış: 40,9380, dün satış: 40,9390; Bugün alış: 41,0120, bugün satış: 41,0130.

Avro — Dün alış: 47,6870, dün satış: 47,6880; Bugün alış: 47,646, bugün satış: 47,6470.

Sterlin — Dün alış: 55,1200, dün satış: 55,1300; Bugün alış: 55,175, bugün satış: 55,1850.

İsviçre frangı — Dün alış: 50,6980, dün satış: 50,7080; Bugün alış: 50,7890, bugün satış: 50,7990.

Ankara

ABD Doları — Dün alış: 40,9080, dün satış: 40,9880; Bugün alış: 40,982, bugün satış: 41,0620.

Avro — Dün alış: 47,6470, dün satış: 47,7270; Bugün alış: 47,606, bugün satış: 47,6860.

Sterlin — Dün alış: 55,0600, dün satış: 55,2700; Bugün alış: 55,115, bugün satış: 55,3250.

