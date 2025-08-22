Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören başlıca dövizlerin dün ve bugünkü alış-satış fiyatları şu şekilde:
İstanbul
ABD Doları — Dün alış: 40,9380, dün satış: 40,9390; Bugün alış: 41,0120, bugün satış: 41,0130.
Avro — Dün alış: 47,6870, dün satış: 47,6880; Bugün alış: 47,646, bugün satış: 47,6470.
Sterlin — Dün alış: 55,1200, dün satış: 55,1300; Bugün alış: 55,175, bugün satış: 55,1850.
İsviçre frangı — Dün alış: 50,6980, dün satış: 50,7080; Bugün alış: 50,7890, bugün satış: 50,7990.
Ankara
ABD Doları — Dün alış: 40,9080, dün satış: 40,9880; Bugün alış: 40,982, bugün satış: 41,0620.
Avro — Dün alış: 47,6470, dün satış: 47,7270; Bugün alış: 47,606, bugün satış: 47,6860.
Sterlin — Dün alış: 55,0600, dün satış: 55,2700; Bugün alış: 55,115, bugün satış: 55,3250.