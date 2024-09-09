Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Piyasalarındaki Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları, 13 Ekim Cuma ve bugünkü durum ile aşağıda özetlenmiştir.

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Bugün Alış Bugün Satış ABD Doları 33,9780 33,9790 34,0490 34,0500 Euro 37,6960 37,6970 37,6020 37,6030 Sterlin 44,7640 44,7780 44,5610 44,5740 İsviçre Frangı 40,2500 40,2540 40,1440 40,1520

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Bugün Alış Bugün Satış ABD Doları 33,9480 34,0280 34,0190 34,0990 Euro 37,6560 37,7360 37,5620 37,6420 Sterlin 44,7040 44,9140 44,5010 44,7110

Not: Döviz kurları sürekli değişkenlik göstermektedir. Yatırımcıların güncel fiyatları dikkatle takip etmeleri önerilmektedir.