Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Piyasalarındaki Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları, 13 Ekim Cuma ve bugünkü durum ile aşağıda özetlenmiştir.
İstanbul Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|33,9780
|33,9790
|34,0490
|34,0500
|Euro
|37,6960
|37,6970
|37,6020
|37,6030
|Sterlin
|44,7640
|44,7780
|44,5610
|44,5740
|İsviçre Frangı
|40,2500
|40,2540
|40,1440
|40,1520
Ankara Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|33,9480
|34,0280
|34,0190
|34,0990
|Euro
|37,6560
|37,7360
|37,5620
|37,6420
|Sterlin
|44,7040
|44,9140
|44,5010
|44,7110
Not: Döviz kurları sürekli değişkenlik göstermektedir. Yatırımcıların güncel fiyatları dikkatle takip etmeleri önerilmektedir.