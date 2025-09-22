Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasada Cuma ve Pazartesi Alış/Satış Fiyatları

Döviz Kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Cuma ve Pazartesi günlerine ilişkin döviz alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir.
İSTANBUL
ABD Doları - Cuma: Alış 41,3750 Satış 41,3760; Pazartesi: Alış 41,3780 Satış 41,3790
Avro - Cuma: Alış 48,6870 Satış 48,6880; Pazartesi: Alış 48,7580 Satış 48,7590
Sterlin - Cuma: Alış 55,8560 Satış 55,8660; Pazartesi: Alış 55,9250 Satış 55,9350
İsviçre frangı - Cuma: Alış 52,1120 Satış 52,1220; Pazartesi: Alış 52,1580 Satış 52,1680
ANKARA
ABD Doları - Cuma: Alış 41,3450 Satış 41,4250; Pazartesi: Alış 41,3480 Satış 41,4280
Avro - Cuma: Alış 48,6470 Satış 48,7270; Pazartesi: Alış 48,7180 Satış 48,7980
Sterlin - Cuma: Alış 55,7960 Satış 56,0060; Pazartesi: Alış 55,8650 Satış 56,0750