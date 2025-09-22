Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasada Cuma ve Pazartesi Alış/Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Cuma ve Pazartesi günlerine ait ABD Doları, Avro, Sterlin ve İsviçre frangı alış/satış fiyatları.