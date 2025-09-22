Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasada Cuma ve Pazartesi Alış/Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Cuma ve Pazartesi günlerine ait ABD Doları, Avro, Sterlin ve İsviçre frangı alış/satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 17:21
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasada Cuma ve Pazartesi Alış/Satış Fiyatları

Döviz Kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Cuma ve Pazartesi günlerine ilişkin döviz alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir.

İSTANBUL

ABD Doları - Cuma: Alış 41,3750 Satış 41,3760; Pazartesi: Alış 41,3780 Satış 41,3790

Avro - Cuma: Alış 48,6870 Satış 48,6880; Pazartesi: Alış 48,7580 Satış 48,7590

Sterlin - Cuma: Alış 55,8560 Satış 55,8660; Pazartesi: Alış 55,9250 Satış 55,9350

İsviçre frangı - Cuma: Alış 52,1120 Satış 52,1220; Pazartesi: Alış 52,1580 Satış 52,1680

ANKARA

ABD Doları - Cuma: Alış 41,3450 Satış 41,4250; Pazartesi: Alış 41,3480 Satış 41,4280

Avro - Cuma: Alış 48,6470 Satış 48,7270; Pazartesi: Alış 48,7180 Satış 48,7980

Sterlin - Cuma: Alış 55,7960 Satış 56,0060; Pazartesi: Alış 55,8650 Satış 56,0750

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tüketici Konseyi'nde Dijital Mağduriyetle Mücadele: Çalıştay Kararı
2
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasada Cuma ve Pazartesi Alış/Satış Fiyatları
3
Hazine Alacakları Ağustos Sonu: 33,3 Milyar Lira
4
New York Borsası H-1B Kararıyla Düştü: Dow, S&P 500 ve Nasdaq Geriledi
5
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi
6
Mobilya teslimat gecikmesi: Tüketiciler mağdur, federasyonlar uyarıyor
7
Madrid Müzakerelerinde TikTok: Çin ve ABD Veri Güvenliğini Görüşecek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta