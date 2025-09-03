DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,07 -0,2%
ALTIN
4.705,13 -0,64%
BITCOIN
4.591.554,31 -0,13%

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasası (Salı - Çarşamba)

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Salı ve Çarşamba günlerine ait ABD Doları, Avro, Sterlin ve İsviçre frangı alış-satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:13
İstanbul

ABD Doları — Salı Alış: 41,1540 / Salı Satış: 41,1550 — Çarşamba Alış: 41,1640 / Çarşamba Satış: 41,1650

Avro — Salı Alış: 48,0280 / Salı Satış: 48,0290 — Çarşamba Alış: 48,0380 / Çarşamba Satış: 48,0390

Sterlin — Salı Alış: 55,1920 / Salı Satış: 55,2020 — Çarşamba Alış: 55,3160 / Çarşamba Satış: 55,3260

İsviçre frangı — Salı Alış: 51,2580 / Salı Satış: 51,2680 — Çarşamba Alış: 51,2580 / Çarşamba Satış: 51,2680

Ankara

ABD Doları — Salı Alış: 41,1240 / Salı Satış: 41,2040 — Çarşamba Alış: 41,1340 / Çarşamba Satış: 41,2140

Avro — Salı Alış: 47,9880 / Salı Satış: 48,0680 — Çarşamba Alış: 47,9980 / Çarşamba Satış: 48,0780

Sterlin — Salı Alış: 55,1320 / Salı Satış: 55,3420 — Çarşamba Alış: 55,2560 / Çarşamba Satış: 55,4660

