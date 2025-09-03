Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasası (Salı - Çarşamba)
İstanbul
ABD Doları — Salı Alış: 41,1540 / Salı Satış: 41,1550 — Çarşamba Alış: 41,1640 / Çarşamba Satış: 41,1650
Avro — Salı Alış: 48,0280 / Salı Satış: 48,0290 — Çarşamba Alış: 48,0380 / Çarşamba Satış: 48,0390
Sterlin — Salı Alış: 55,1920 / Salı Satış: 55,2020 — Çarşamba Alış: 55,3160 / Çarşamba Satış: 55,3260
İsviçre frangı — Salı Alış: 51,2580 / Salı Satış: 51,2680 — Çarşamba Alış: 51,2580 / Çarşamba Satış: 51,2680
Ankara
ABD Doları — Salı Alış: 41,1240 / Salı Satış: 41,2040 — Çarşamba Alış: 41,1340 / Çarşamba Satış: 41,2140
Avro — Salı Alış: 47,9880 / Salı Satış: 48,0680 — Çarşamba Alış: 47,9980 / Çarşamba Satış: 48,0780
Sterlin — Salı Alış: 55,1320 / Salı Satış: 55,3420 — Çarşamba Alış: 55,2560 / Çarşamba Satış: 55,4660