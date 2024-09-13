Döviz Kurlarında Son Durum: Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor

Döviz Kurlarında Son Durum

Dolar/TL, yeni güne yatay bir seyirle başlarken, 33,9830 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün düşüş eğilimi izleyen dolar/TL, günü 33,9136'dan kapatmıştı.

Piyasa Gelişmeleri

Bu sabah saat 10.30 itibarıyla, dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselerek 33,9830'dan işlem görmeye başladı. Aynı süre zarfında avro/TL yüzde 0,4 artışla 37,7028'ye, sterlin/TL ise yatay seyirle 44,6370'tan satılmaya devam ediyor.

Küresel Ekonomik Veriler ve Beklentiler

Dolar endeksi, önceki kapanışa paralel olarak 101,1 seviyesinde. ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri sonrasında, piyasada artan "yumuşak iniş" beklentileri risk algısını azaltmakta.

Güç kaybeden istihdam verileri ve ekonomik büyüme rakamları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri de zayıflatmakta.

ABD Ekonomisine Dair Veriler

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ÜFE, Ağustos ayında aylık yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,7 artış gösterdi. Çekirdek ÜFE ise, yüzde 0,3 ve yüzde 2,4 artarak piyasalardaki bu beklentileri destekler nitelikte.

Gelecek Veri Takvimi ve Analizler

Analistler, yurt içinde veri gündeminin ve yurt dışında Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD'deki Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan, dolar endeksi için 101 seviyesi destek, 102 seviyesi ise direnç konumunda görülmektedir.