Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara'da Fiyatlar

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|35,3390
|35,3400
|Avro
|36,7620
|36,7630
|Sterlin
|44,3100
|44,3250
|İsviçre Frangı
|38,9650
|38,9770
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|35,3090
|35,3890
|Avro
|36,7220
|36,8020
|Sterlin
|44,2500
|44,4600
Yatırımcıların döviz alım satım sınırlarında dikkat etmeleri gereken noktalar arasında, döviz piyasalarının dalgalı yapısı yer almaktadır.