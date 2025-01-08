DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara'da Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurları alış ve satış fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:38
Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara'da Fiyatlar

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
ABD Doları 35,3390 35,3400
Avro 36,7620 36,7630
Sterlin 44,3100 44,3250
İsviçre Frangı 38,9650 38,9770

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
ABD Doları 35,3090 35,3890
Avro 36,7220 36,8020
Sterlin 44,2500 44,4600

Yatırımcıların döviz alım satım sınırlarında dikkat etmeleri gereken noktalar arasında, döviz piyasalarının dalgalı yapısı yer almaktadır.

İLGİLİ HABERLER

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Gün Sonunda Düşüşle Kapatıldı
2
New York Borsası Yatay Seyirle Başladı
3
UND'den İran'a Türk Araçlarına Yönelik Zorlayıcı Uygulamalara Son Çağrısı
4
Hazine Nakit Dengesi 323 Milyar 904 Milyon Lira Açık Verdi
5
Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara'da Fiyatlar
6
ABD'de Mortgage Faizleri Yükseldi, Başvurular Düşüşte
7
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları: Yüksek ve Düşük Belirli

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor