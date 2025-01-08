Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara'da Fiyatlar

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 35,3390 35,3400 Avro 36,7620 36,7630 Sterlin 44,3100 44,3250 İsviçre Frangı 38,9650 38,9770

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı ABD Doları 35,3090 35,3890 Avro 36,7220 36,8020 Sterlin 44,2500 44,4600

Yatırımcıların döviz alım satım sınırlarında dikkat etmeleri gereken noktalar arasında, döviz piyasalarının dalgalı yapısı yer almaktadır.