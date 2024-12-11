Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları güncellendi. İşte dün ve bugün itibarıyla kurlar:

İstanbul Serbest Piyasa

ABD Doları: Alış: 34,8460 - Satış: 34,8470 (Dün) | Alış: 34,8670 - Satış: 34,8680 (Bugün)

Alış: 34,8460 - Satış: 34,8470 (Dün) | Alış: 34,8670 - Satış: 34,8680 (Bugün) Avro: Alış: 36,7190 - Satış: 36,7200 (Dün) | Alış: 36,9620 - Satış: 36,9630 (Bugün)

Alış: 36,7190 - Satış: 36,7200 (Dün) | Alış: 36,9620 - Satış: 36,9630 (Bugün) Sterlin: Alış: 44,4500 - Satış: 44,4600 (Dün) | Alış: 44,5000 - Satış: 44,5100 (Bugün)

Alış: 44,4500 - Satış: 44,4600 (Dün) | Alış: 44,5000 - Satış: 44,5100 (Bugün) İsviçre Frangı: Alış: 39,5980 - Satış: 39,6050 (Dün) | Alış: 39,5000 - Satış: 39,5060 (Bugün)

Ankara Serbest Piyasa