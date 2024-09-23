Döviz Kurlarında Yeni Haftaya Başlangıç

Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasasında yeni haftaya döviz kurları ile başlandı. Dolar 34,1100 liradan, Avro ise 38,1170 liradan işlem görüyor.
Piyasalardaki Son Durum
Serbest piyasada dolar 34,1080 liradan alınmakta ve 34,1100 liradan satılmaktadır. Avro ise 38,1150 liradan alınarak 38,1170 lira satış fiyatına ulaşmıştır.
Geçtiğimiz Haftadan Farklar
Geçtiğimiz Cuma günü döviz kurlarındaki son durum ise doların 34,1150 lira, avronun ise 38,0680 lira satış fiyatına sahip olduğuydu. Bu farklar piyasalardaki dalgalanmaların bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.