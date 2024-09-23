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Döviz Kurlarında Yeni Haftaya Başlangıç

İstanbul'da döviz fiyatları belirlendi: Dolar 34,1100 lira, Euro 38,1170 lira. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:01
Döviz Kurlarında Yeni Haftaya Başlangıç

Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında yeni haftaya döviz kurları ile başlandı. Dolar 34,1100 liradan, Avro ise 38,1170 liradan işlem görüyor.

Piyasalardaki Son Durum

Serbest piyasada dolar 34,1080 liradan alınmakta ve 34,1100 liradan satılmaktadır. Avro ise 38,1150 liradan alınarak 38,1170 lira satış fiyatına ulaşmıştır.

Geçtiğimiz Haftadan Farklar

Geçtiğimiz Cuma günü döviz kurlarındaki son durum ise doların 34,1150 lira, avronun ise 38,0680 lira satış fiyatına sahip olduğuydu. Bu farklar piyasalardaki dalgalanmaların bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

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