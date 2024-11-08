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Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarının güncel alış ve satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:12
Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, belirli bir tarihte güncellenmiştir. İşte o fiyatlar:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 34,2470 34,2480
Avro 37,0690 37,0700
Sterlin 44,4150 44,4230
İsviçre Frangı 39,1640 39,1650

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 34,2170 34,2970
Avro 37,0290 37,1090
Sterlin 44,3550 44,5650

Yukarıda belirtilen fiyatlar, döviz piyasasında alım satım işlemleri için geçerli olan güncel değerlerdir.

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