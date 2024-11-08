Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim

Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, belirli bir tarihte güncellenmiştir. İşte o fiyatlar:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,2470
|34,2480
|Avro
|37,0690
|37,0700
|Sterlin
|44,4150
|44,4230
|İsviçre Frangı
|39,1640
|39,1650
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,2170
|34,2970
|Avro
|37,0290
|37,1090
|Sterlin
|44,3550
|44,5650
Yukarıda belirtilen fiyatlar, döviz piyasasında alım satım işlemleri için geçerli olan güncel değerlerdir.