Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, belirli bir tarihte güncellenmiştir. İşte o fiyatlar:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 34,2470 34,2480 Avro 37,0690 37,0700 Sterlin 44,4150 44,4230 İsviçre Frangı 39,1640 39,1650

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 34,2170 34,2970 Avro 37,0290 37,1090 Sterlin 44,3550 44,5650

Yukarıda belirtilen fiyatlar, döviz piyasasında alım satım işlemleri için geçerli olan güncel değerlerdir.