Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim

Türkiye'nin iki büyük şehrindeki döviz kurlarında önemli değişiklikler yaşandı. İşte İstanbul ve Ankara serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları:

İstanbul

Döviz Cinsi Alış Satış ABD Doları 36,3030 36,3040 Avro 37,9090 37,9100 Sterlin 45,7000 45,7100 İsviçre Frangı 40,1900 40,2000

Ankara

Döviz Cinsi Alış Satış ABD Doları 36,2730 36,3530 Avro 37,8690 37,9490 Sterlin 40,1960 40,2060

Bu veriler, döviz piyasalarındaki anlık dalgalanmaları ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik noktaları göstermektedir. Güncellenmiş fiyatlar, piyasa trendlerini takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.