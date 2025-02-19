Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara'da döviz kurları, 7 Kasım'da alış ve satış fiyatlarıyla güncellendi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:35
Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim

Türkiye'nin iki büyük şehrindeki döviz kurlarında önemli değişiklikler yaşandı. İşte İstanbul ve Ankara serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları:

İstanbul

Döviz CinsiAlışSatış
ABD Doları36,303036,3040
Avro37,909037,9100
Sterlin45,700045,7100
İsviçre Frangı40,190040,2000

Ankara

Döviz CinsiAlışSatış
ABD Doları36,273036,3530
Avro37,869037,9490
Sterlin40,196040,2060

Bu veriler, döviz piyasalarındaki anlık dalgalanmaları ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik noktaları göstermektedir. Güncellenmiş fiyatlar, piyasa trendlerini takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

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