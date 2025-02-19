Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim
Türkiye'nin iki büyük şehrindeki döviz kurlarında önemli değişiklikler yaşandı. İşte İstanbul ve Ankara serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları:
İstanbul
|Döviz Cinsi
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|36,3030
|36,3040
|Avro
|37,9090
|37,9100
|Sterlin
|45,7000
|45,7100
|İsviçre Frangı
|40,1900
|40,2000
Ankara
|Döviz Cinsi
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|36,2730
|36,3530
|Avro
|37,8690
|37,9490
|Sterlin
|40,1960
|40,2060
Bu veriler, döviz piyasalarındaki anlık dalgalanmaları ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik noktaları göstermektedir. Güncellenmiş fiyatlar, piyasa trendlerini takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.