Döviz Piyasalarında Dolar/TL Gelişmeleri

Döviz Piyasasında Son Durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 33,29 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle dün 33,4629 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 33,3502 seviyesinden tamamladı.

Aylık Görünüm ve Diğer Dövizler

Haftanın ikinci iş günü itibarıyla saat 10:10'da dolar/TL, yüzde 0,20 azalışla 33,2923 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 düşüşle 36,4572 seviyesine gerilerken, sterlin/TL yüzde 0,40 düşüşle 42,5011 seviyesine kadar indi.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 102,9 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD'deki resesyon endişeleri nedeniyle yaşanan tarihi satış baskısının ardından bir toparlanma eğilimi gözlemleniyor.

Fed’in Faiz İndirim Tartışmaları

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasalardaki kaygıları hafifletmek amacıyla acil bir toplantı gerçekleştirerek faiz indirimi yapabileceği yönündeki haberler dikkat çekiyor. Analistler, bu durumun bankanın piyasalardaki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD'de açıklanan ekonomik veriler sonrası yatırımcıların bir nebze rahatladığı ifade ediliyor.

Öne Çıkan Teknik Veriler

Teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç ve 102 seviyesinin destek bölgesi olarak öne çıktığı kaydedildi. Bugün, ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar verileri takip edilecek.