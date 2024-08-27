Döviz Piyasalarında Dolar/TL Yükselişe Geçti

Döviz Piyasasında Güncel Durum

Dolar/TL, güne %0,10 artışla 34,03 seviyesinden işlem görmeye başladı. Önceki gün, 34,5970 seviyesine kadar yükseldikten sonra yoğun satışlarla 33,9932'den günü tamamladı.

Döviz Kurları ve Dolar Endeksi

Sabah saat 10:20 itibarıyla avro/TL, %0,30 artışla 38,01874'ten ve sterlin/TL ise %0,30 yükselişle 44,9744’ten işlem görüyor. Dolar endeksi ise 100,85 seviyesinde sabit kaldı.

Fed'in Faiz İndirim Beklentileri

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine yeşil ışık yakması sonrası, piyasada belirsizlikler devam ediyor. Yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısında 50 baz puanlık bir indirim olabileceği öngörülüyor.

Türkiye Ekonomisinde Enflasyon Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin, piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için yükseldiğini bildirdi. Ağustos ayında piyasa katılımcılarının beklentileri %28,7, reel sektör %53,8, hanehalkı ise %73,1 olarak açıklandı.

Piyasa Beklentileri ve Yönlendirmeler

Analistler, bugün ABD'den gelecek konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirtirken, dolar endeksinde 101 seviyesinin direnç, 100 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.